توريس يلقي الرمية الافتتاحية في ملعب نيويورك يانكيز

نيويورم (أ ب)

نفذ فيران توريس، صاحب هدف الفوز لمنتخب إسبانيا في نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم الشهر الماضي، الرمية الافتتاحية الشرفية قبل مباراة فريق نيويورك يانكيز، فريق بيسبول أميركي.

وارتدى توريس قميصاً أبيض لفريق يانكيز يحمل الرقم 7، وألقى الكرة من أمام منصة الرامي إلى لاعب القاعدة الداخلية خوسيه كاباييرو، المعروف بتشجيعه لبرشلونة ولنجمه توريس.

وقال توريس، رداً على سؤال بشأن معرفته بفريق يانكيز :"بصراحة، ليست لدي معرفة كبيرة، لكنني فقط أريد الاستمتاع بالمباراة. أرى بعض اللاعبين وأتمنى لهم كل التوفيق".

ويتفاوض توريس حالياً بشأن انتقاله إلى باريس سان جيرمان، بعدما سجل 16 هدفاً مع برشلونة الموسم الماضي. ويتبقى عام واحد في عقده، وقد أحرز 41 هدفاً في 140 مباراة خلال خمسة مواسم مع برشلونة، بعدما قضى موسمين مع مانشستر سيتي الإنجليزي وثلاثة مواسم مع فالنسيا الإسباني.

ورفض توريس التطرق إلى تفاصيل انتقاله المحتمل خلال حديثه. لكنه تناول هذا الملف خلال ظهوره في برنامج "توداي شو" على شبكة "إن بي سي" الاثنين، قائلاً: "على برشلونة أن يظهر لي أنه يريدني. يمكنهم الحضور والتفاوض، وفي النهاية سيتم مناقشة كل شيء".

وأضاف :"عندما ترغب أندية مثل باريس سان جيرمان في التعاقد معك، فهذا أمر جيد. لدي عقد مع برشلونة. صحيح أن كرة القدم لا يمكن التنبؤ بما قد يحدث فيها، لكن الأمر الجيد هو أنني، طالما أن عقدي لا يزال ساريا، يمكنني الانتظار واتخاذ القرار بنفسي".

وشارك توريس بديلاً في الشوط الثاني خلال فوز إسبانيا على الأرجنتين 1 / صفر في نهائي كأس العالم، وسجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 106 من الوقت الإضافي، بعدما استغل كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء وسددها بقدمه اليسرى أسفل العارضة مباشرة.

وقال توريس :"بصراحة، تغيرت حياتي قليلا، لكنني أشعر بامتنان كبير".