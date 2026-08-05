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الرياضة

«شطرنج الإمارات» يعود من «عربية القاهرة» بـ16 ميدالية

«شطرنج الإمارات» يعود من «عربية القاهرة» بـ16 ميدالية
5 أغسطس 2026 12:12

القاهرة (الاتحاد)
عادت بعثة الإمارات المُشاركة في البطولة العربية للشطرنج للشباب والناشئين، التي نظّمها الاتحاد المصري للشطرنج بالتعاون مع الاتحاد العربي للعبة في العاصمة المصرية القاهرة، بحصاد مميّز بلغ 16 ميدالية، بواقع 4 ذهبيات و4 فضيات و8 برونزيات، لتحلَّ البعثة في وصافة جدول الترتيب العام للميداليات خلف مصر، في البطولة التي شهدت مشاركة أكثر من 400 لاعب ولاعبة يمثّلون 18 دولة عربية.
وتمثّلت حصيلة الإمارات في حصد 9 ميداليات بمنافسات الشطرنج الخاطف، بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و4 برونزيات، قبل أن يضيف لاعبو ولاعبات المنتخب 7 ميداليات في منافسات الشطرنج الكلاسيكي، بواقع ذهبية وفضيتين و4 برونزيات، ليؤكدوا حضورهم القوي بين نخبة المواهب العربية.
وفي منافسات الشطرنج الكلاسيكي، تُوِّجت عنود عيسى بالميدالية الذهبية في فئة تحت 18 عاماً للإناث، بعدما تصدّرت الترتيب برصيد 7 نقاط، فيما أحرز عبدالرحمن الطاهر الميدالية الفضية في منافسات تحت 20 عاماً المفتوحة برصيد 7.5 نقطة، متساوياً مع الأردني أنس خويرة، قبل أن يحسم كسر التعادل المركز الأول لصالح اللاعب الأردني.
وأضافت الإمارات الميدالية الفضية الثانية عبر نور راشد، التي حلّت وصيفة في منافسات تحت 8 أعوام للإناث، فيما جاءت الميداليات البرونزية الأربع عن طريق عهود عيسى في فئة تحت 16 سنة للإناث، وآمنة صقر المري في منافسات تحت 14 سنة للإناث، وصقر خميس في فئة تحت 12 عاماً المفتوحة، ومريم خليفة القبيسي في منافسات تحت 12 عاماً للإناث.
وعكست النتائج النهائية التطور المتواصل للشطرنج الإماراتي على مستوى الفئات السنية، بعدما ظلّ لاعبو ولاعبات المنتخب في دائرة المنافسة على المراكز الأولى حتى الجولة الأخيرة، أمام نُخبة من أبرز المواهب العربية، في ترجمةٍ لثمار برامج الإعداد التي ينفّذها اتحاد الإمارات للشطرنج بالتعاون مع الأندية.
وأكد فؤاد درويش، نائب رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، أن هذا الإنجاز جاء ثمرةً للدعم الكبير الذي تحظى به اللعبة، موجّهاً الشكر إلى وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية والأندية وأولياء الأمور على دورهم في تحقيق هذه النتائج.
وقال: «سعداء بما حققه أبناء وبنات الإمارات في البطولة العربية، بعدما نجحوا في حصد 16 ميدالية ملوّنة والتواجد على منصات التتويج في عدد كبير من الفئات العمرية، وهو إنجاز يعكس حجم العمل الذي يقوم به الاتحاد بالتعاون مع الأندية وأولياء الأمور، ويؤكد امتلاك الشطرنج الإماراتي قاعدة واعدة من المواهب القادرة على تحقيق المزيد من الإنجازات».
وأضاف: «شهدت البطولة مستوىً فنياً مرتفعاً، بمشاركة نخبة من أبرز اللاعبين واللاعبات العرب، وهو ما منح لاعبينا فرصة مهمة للاحتكاك واكتساب الخبرات، كما تُمثل هذه النتائج حافزاً لمواصلة تطوير برامج إعداد المنتخبات الوطنية استعداداً للاستحقاقات المقبلة».
واختتم قائلاً: «نهنئ جميع اللاعبين واللاعبات على ما قدّموه من مستويات مشرّفة، ونتطلع إلى مواصلة تحقيق الإنجازات التي تُعزّز مكانة الشطرنج الإماراتي على المستويين العربي والدولي».

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