ميداليتان للإمارات في «مضمار البرازيل» للدرّاجات البارالمبية

برازيليا (وام)

أحرز منتخب الإمارات البارالمبي للدرّاجات الهوائية ميداليتين برونزيتين، في افتتاح منافسات «كأس البرازيل للمضمار 2026»، التي أقيمت في مدينة مارينجا البرازيلية، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدرّاجات الهوائية والمصنّفة ضمن سباقات الفئة الأولى.

ونال عبدالله سالم البلوشي الميدالية البرونزية في سباق الكيلومتر، بعدما حلّ ثالثاً بفارق 60 جزءاً من الألف من الثانية عن صاحب المركز الثاني، في سباق اتسم بقوة المنافسة بين المشاركين.

كما أضاف أحمد البدواوي الميدالية البرونزية الثانية للمنتخب، بحصوله على المركز الثالث في سباق «السكراتش»، بعد أداء مميّز وسط منافسة قوية.

ويواصل المنتخب مشاركته في البطولة، حيث يخوض منافسات سباق السرعة لمسافة 200 متر.