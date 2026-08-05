صلاح يعلن انتقاله إلى طرابزون التركي

القاهرة (د ب أ)

أعلن محمد صلاح، قائد المنتخب المصري لكرة القدم، انتقاله إلى نادي طرابزون التركي في صفقة انتقال حر.

وفي مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لنادي طرابزون على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، ظهر صلاح وهو يرتدي قميص طرابزون سبور، وهو يقول: "طرابزون، هل أنتم مستعدون؟ يمكنني سماعكم.. أراكم قريباً جداً".

وكان صلاح اتفق مع ليفربول الإنجليزي على الرحيل بشكل مجاني بنهاية الموسم الماضي.

وذكرت عدة تقارير إعلامية أن صلاح أتم اتفاقه مع نادي طرابزون سبور التركي، وسوف يتواجد اليوم الأربعاء في مقر النادي من أجل توقيع العقود.