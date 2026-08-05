نجوم «الميركاتو الصيفي» يشعلون المنافسة برسائل مبكرة

معتصم عبدالله (أبوظبي)

مع اقتراب انطلاق منافسات دوري أدنوك للمحترفين في 14 أغسطس الجاري، بدأت الصفقات الجديدة في إرسال رسائل مبكرة إلى جماهير أنديتها، بعدما فرض عدد من الوافدين الجدد أنفسهم أبطالاً لمعسكرات الإعداد الأوروبية، في مؤشر على منافسة هجومية مرتقبة خلال الموسم الجديد 2026-2027.

وكان العين، حامل لقب الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، الأكثر استفادة من صفقاته الجديدة، بعدما تألق الثنائي الهجومي اليوناني جورجيوس جياكوماكيس والكاميروني بابا أيلو في المباريات الودية.

وخطف بابا أيلو الأضواء بتسجيله خمسة أهداف في ثلاث مباريات، بعدما افتتح مشواره بـ«هاتريك» أمام أمل الدروة المغربي، قبل أن يسجل أمام إلتشي الإسباني والدرعية السعودي، فيما ترك جياكوماكيس بصمته سريعاً بتسجيل هدفين في أول ظهورين بقميص «الزعيم».

وفي الشارقة، فرض الجناح البرازيلي جوليمار جونيور نفسه أحد أبرز نجوم فترة الإعداد، بعدما سجل أربعة أهداف في خمس مباريات ودية، ليمنح جماهير «الملك» مؤشرات إيجابية على تحسن الفاعلية الهجومية، خاصة مع انضمام التوجولي لابا كودجو، هدّاف دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الماضي، إلى جانب كايو لوكاس وليوان بيريرا وعثمان كامارا.

وسجل جوليمار في أربع مباريات متتالية أمام أبها السعودي، وبيلتنسي السلوفيني، والسيلية القطري، والغرافة القطري، بينما أحرز عثمان كامارا هدفين أمام أبها والسيلية، وأضاف كايو لوكاس هدفين أمام باتشكا توبولا الصربي وبيلتنسي.

وفي كلباء، قدم الجناح البرازيلي كارلوس ألبرتو بداية واعدة، بعدما سجل هدفين في أول مباراتين وديتين بقميص «النمور»، بافتتاح التسجيل في الفوز على السيلية القطري 5-1، قبل أن يحرز هدف الفريق الوحيد أمام الفيصلي السعودي.

كما افتتح الإيفواري كريس بيديا سجله التهديفي مع النصر، بتسجيله أحد أهداف الفوز على إن كي دوبرافا الكرواتي 4-0، في ختام معسكر «العميد» بالنمسا، مؤكداً جاهزيته لقيادة الخط الأمامي بعد انتقاله من يونيون برلين الألماني.

وفي بني ياس، واصل الأرجنتيني المقيم ليونيل فيردي تقديم أوراق اعتماده، بعدما سجل ثنائية في الفوز على أكاديمية «إيكواليتي» الهولندية 3-1، ليؤكد أحقيته باستمرار إعارته مع «السماوي» للموسم الجديد.

وبعيداً عن الهدافين، شهدت فترة الإعداد بروز أسماء أخرى في مراكز مختلفة، أبرزها الحارس البرازيلي ماتيوس دونيلي، المنضم إلى شباب الأهلي قادماً من كورينثيانز على سبيل الإعارة، حيث قدم مستويات لافتة في مشاركته الأولى مع «الفرسان»، ليعزز خيارات الجهاز الفني قبل انطلاق حملة الدفاع عن لقب الدوري.