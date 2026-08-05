مهرجان العين 2026 للهجن.. «اللقايا» تضع البصمة الثانية بـ15 شوطاً مثيراً

أبوظبي (الاتحاد)

تواصلت صباح اليوم منافسات السباق التمهيدي الثاني لمهرجان العين 2026 لسباقات الهجن، الذي يقام على أرضية ميدان الروضة، بإقامة سباقات سن اللقايا لمسافة 3 كيلومترات على مدار 15 شوطاً لليوم الثاني على التوالي، وسط مشاركة قوية لهجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، في منافسات اتسمت بالإثارة والندية، وعكست جاهزية الشعارات المشاركة مع اقتراب المحطات المهمة من المهرجان.

وافتتحت «لهايب» لنايل راشد بن سيف النايلي الشامسي المنافسات، بإحرازها ناموس الشوط الأول بزمن 4:36:41 دقيقة، وخطف «الشبابي» لمبارك الحميدي بن سالم العمري ناموس الشوط الثاني بعد أن وصل لخط الختام في 4:36:50 دقيقة.

وفي الشوط الثالث، انتزعت «نجاح» لبطي مسلم الزفنه بن مسلم العامري الناموس والمركز الأول بتوقيت قدره 4:37:45 دقيقة، وحسم «شدهان» لمحمد غريب بن راشد مصبح الكتبي الشوط الرابع بزمن 4:38:59 دقيقة، وواصل شعار محمد غريب الكتبي التألق مسجلاً حضوره القوي عبر «إشراق»، التي كسبت الشوط الخامس بتوقيت 4:40:00 دقيقة.

ونجحت «مهابه» لعبدالله سالم بن حزيم الفلاسي في الفوز بالشوط السادس، بعدما سجلت 4:41:50 دقيقة، بينما تألق «مجمل» لسالم أحمد بالحوته العامري في الشوط السابع محققاً الناموس والمركز الأول بزمن 4:39:23 دقيقة، وفازت «الريم» لناصر خليفه بن سلطان المنصوري بناموس الشوط الثامن، وأنهت مراحل الشوط بتوقيت 4:41:71 دقيقة.

وفي الشوط التاسع، فرضت «صمود» لسعيد جوعان بن علي الشامسي سيطرتها على الصدارة وحققت المركز الأول مسجلة 4:40:03 دقيقة، وكسب «الفهد» لسعيد جوعان الشامسي ناموس الشوط العاشر، محققاً أفضل توقيت في منافسات اليوم وقدره 4:36:82 دقيقة.

وتواصلت الإثارة في الأشواط الختامية، حيث فازت «شواهين» لعلي حمود بن ذياب ذبيان المغيري بالشوط الحادي عشر بزمن 4:44:16 دقيقة، فيما أحرزت «النصيبا» لنايل راشد بن سيف النايلي الشامسي ناموس الشوط الثاني عشر بتوقيت 4:41:39 دقيقة، وتصدرت «الهيوب» لسعيد راشد بن حمود الدرعي مراحل الشوط الثالث عشر الشوط الثالث عشر محققة المركز الأول بزمن 4:37:01 دقيقة، وتفوقت «مرضيه» لحمدان مبارك بن عبيد الشامسي في الشوط الرابع عشر مسجلة 4:40:01 دقيقة، بينما أسدل «هملول» لناصر راشد بن سعيد المخيني الستار على منافسات اليوم بفوزه بالشوط الخامس عشر بتوقيت 4:38:75 دقيقة.



مستويات متقاربة

شهدت منافسات الأمس مستويات فنية قوية وتقارباً في الأزمنة بين المطايا المشاركة، في تأكيد جديد على قوة المنافسة التي يشهدها السباق التمهيدي الثاني، والذي يواصل استقطاب نخبة الشعارات الطامحة إلى حجز مكانها في المراحل المقبلة من مهرجان العين 2026 لسباقات الهجن.