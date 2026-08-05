الأربعاء 5 أغسطس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«ألعاب القوى» يدشن مشاركته بمونديال أميركا 2026

«ألعاب القوى» يدشن مشاركته بمونديال أميركا 2026
5 أغسطس 2026 14:34

يوجين (وام)
يفتتح منتخبنا الوطني لألعاب القوى مشاركته في بطولة العالم تحت 20 عاماً "أوريغون 2026"، في مدينة يوجين بولاية أوريغون.
وأعلن اتحاد ألعاب القوى أن المشاركة تبدأ بكل من اللاعبة سلمى هيثم المري في منافسات إطاحة المطرقة، بالإضافة إلى اللاعبة مريم كريم وسليمان عبدالرحمن في سباق 400 متر.
وأكد أن لاعبي ولاعبات منتخبنا الوطني أكملوا مراحل الاستعدادات للمشاركة في البطولة مع النخبة العالمية، من خلال برامج إعداد متدرج عبر البطولات المحلية والعربية والقارية، والمعسكرات الخارجية، وفق خطة متكاملة من الأجهزة الفنية، لاسيما أن التأهل التاريخي لأول مرة للبطولة يمثل دافعاً وحافزاً كبيراً لتقديم مستويات مميزة.
ويشارك في البطولة المقررة خلال الفترة من 5 إلى 9 أغسطس الجاري، أكثر من 1700 رياضي ورياضية يمثلون نحو 135 دولة، وتعد من أبرز البطولات العالمية لفئة الشباب.
وتقام المنافسات على فترتين صباحية ومسائية، وتتضمن سباقات السرعة والمسافات المتوسطة والطويلة، والحواجز والموانع، ومسابقات الوثب والرمي والسباعي والتتابع المختلط.
كما يشهد اليوم الأول إقامة 4 نهائيات في دفع الجلة للرجال، وسباق 5000 متر للسيدات، وسباق 5000 متر للرجال، والتتابع المختلط 4×400 متر.
وأكد اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس الاتحاد، الثقة الكبيرة في أبطال المنتخب لإظهار المستويات التنافسية القوية، لاسيما أن المشاركة لا تقتصر فقط على النتائج فقط، وإنما تمتد إلى بناء جيل جديد من الأبطال، يمتلك الخبرة والثقة والقدرة على المنافسة في كبرى البطولات، وهو ما يشكل أحد أهم أهداف الاتحاد لتطوير المواهب وبناء أبطال المستقبل.

بطولة العالم لألعاب القوى
منتخب ألعاب القوى
آخر الأخبار
التغير المناخي يعيد رسم خريطة انتشار الفراشات عالمياً
الترفيه
التغير المناخي يعيد رسم خريطة انتشار الفراشات عالمياً
اليوم 15:44
«مبادلة» تقود جولة تمويلية بقيمة 250 مليون دولار لشركة «موف»
اقتصاد
«مبادلة» تقود جولة تمويلية بقيمة 250 مليون دولار لشركة «موف» لدعم التنقل ذاتي القيادة
اليوم 15:36
وزارة الاقتصاد والسياحة
اقتصاد
«الاقتصاد»: منصة «أسعار السلع الرئيسية» تعزّز جهود الرقابة على الأسواق
اليوم 15:34
«استعادة الشعر».. نافذة نقدية على مستقبل القصيدة العربية
التعليم والمعرفة
«استعادة الشعر».. نافذة نقدية على مستقبل القصيدة العربية
اليوم 15:30
«UXE» الإماراتية توقع شراكة مع «NASCENT» لتعزيز الابتكار والتحول الرقمي
اقتصاد
«UXE» الإماراتية توقع شراكة مع «NASCENT» لتعزيز الابتكار والتحول الرقمي
اليوم 15:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©