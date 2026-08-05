سلطان بن حمدان يشهد فوز رديف العين على ريال مدريد

معتصم عبدالله (أبوظبي)

شهد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي العين لكرة القدم، المباراة الودية التي جمعت رديف العين بنظيره ريال مدريد تحت 21 عاماً في العاصمة الإسبانية مدريد، ضمن المعسكر الإعدادي الخارجي، والتي انتهت بفوز «الزعيم» بهدف دون رد، حمل توقيع محمد ديوب.

وواصل رديف العين نتائجه المميزة في معسكره المقام بإسبانيا، والذي انطلق في 16 يوليو الماضي، محققاً خمسة انتصارات متتالية، في إطار تحضيراته للموسم الجديد، قبل أن يختتم المعسكر بمواجهة رديف أتلتيكو مدريد يوم الجمعة المقبل، على أن تعود البعثة إلى الدولة في اليوم التالي.

واستهل «الزعيم» مبارياته بالفوز على مورسيا B بنتيجة 4-1، قبل أن يتغلب على برايتون الإنجليزي بثنائية نظيفة، ثم أمطر شباك فياريال C برباعية نظيفة، وأتبعها بالفوز على وستهام الإنجليزي 3-1، وصولاً إلى انتصاره على ريال مدريد تحت 21 عاماً بهدف دون مقابل.

وبرز محمد ديوب هدافاً للفريق خلال المعسكر، بعدما سجل في أربع مباريات متتالية، بينها ثلاثية «هاتريك» أمام فياريال C، كما تألق كل من كاليدو جساسي، وعيد الحمادي، ومامي نيانج، في تأكيد الجاهزية الفنية لحامل لقب دوري المحترفين تحت 23 عاماً.

ويدخل رديف العين الموسم الجديد بمعنويات مرتفعة، بعدما احتفظ في الموسم الماضي بلقب دوري المحترفين تحت 23 عاماً للمرة التاسعة في تاريخه، معززاً رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجاً بالبطولة.