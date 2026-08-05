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الرياضة

ثنائي أبوظبي يمثلان الإمارات في «آسيوية رفع الأثقال»

ثنائي أبوظبي يمثلان الإمارات في «آسيوية رفع الأثقال»
5 أغسطس 2026 17:45

أبوظبي (الاتحاد)
اختار اتحاد رفع الأثقال ثنائي نادي أبوظبي لرفع الأثقال، سعيد غصاب الهاجري وعلي عبدالناصر الحميري، لتمثيل المنتخب الوطني في البطولة الآسيوية للشباب والناشئين، التي تستضيفها العاصمة الأوزبكية طشقند خلال الفترة من 7 إلى 14 أغسطس الجاري، في أول مشاركة قارية لهما بقميص المنتخب.
وتغادر بعثة المنتخب إلى أوزبكستان الخميس، وتضم من نادي أبوظبي لرفع الأثقال ثاني الرميثي نائب المدير التنفيذي، وخليفة الزعابي مدير النشاط الرياضي، وعمر شداد من الإدارة التنفيذية، إلى جانب الجهاز الفني بقيادة المدرب أفيناش باندو، ومساعده محمد فتحي.
وتأتي المشاركة ضمن استراتيجية الاتحاد والنادي لإعداد جيل جديد من الأبطال، وتأهيل لاعبين قادرين على تمثيل الإمارات في البطولات القارية والعالمية، تمهيداً لرفد المنتخب الأول بالعناصر الواعدة.
ويدخل علي عبدالناصر الحميري البطولة بسجل مميز، بعدما توّج بست ميداليات ذهبية في البطولة العربية التي استضافتها قطر عام 2024، فيما سبق لسعيد غصاب الهاجري إحراز ميداليتين برونزيتين في البطولة العربية نفسها، إلى جانب ثلاث ميداليات برونزية في بطولة غرب آسيا، بما يعزز طموحات الثنائي في تحقيق نتائج إيجابية خلال ظهورهما القاري الأول.

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