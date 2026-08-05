«الشطرنج» يكشف عن «اليوبيل الذهبي» ويعزز طموحاته في أولمبياد 2028 بشراكات جديدة

معتصم عبدالله (دبي)

أعلن اتحاد الإمارات للشطرنج توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسات وشركات وطنية، في خطوة تستهدف دعم أنشطة الاتحاد وبرامجه، وتعزيز مسيرة تطوير اللعبة، بما يسهم في تنفيذ خططه الاستراتيجية وإعداد المنتخبات الوطنية للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها أولمبياد الشطرنج 2028 التي تستضيفها دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الاتحاد بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية في دبي الأربعاء، بحضور الدكتور إسماعيل إبراهيم الخوري رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، وفياتشيسلاف أليكساندريدي المدير العام لشركة «سيكتون»، وإسلام محمد محمود إنشاصي المدير العام لشركة «نوكبوك»، حيث تم توقيع اتفاقيتي شراكة مع الشركتين، إلى جانب الإعلان عن شراكة جديدة مع شركة «بيور جولد»، ضمن توجه الاتحاد لتوسيع شبكة شركائه الاستراتيجيين.

وأكد الدكتور إسماعيل الخوري أن هذه الاتفاقيات تمثّل بداية مرحلة جديدة من التعاون مع القطاع الخاص، وقال: «نتوجه بجزيل الشكر إلى شركائنا الاستراتيجيين على ثقتهم ودعمهم، فهذه الشراكات تمثّل خطوة مهمة في مسيرة الاتحاد، ونعمل على استقطاب المزيد من الرعاة خلال الفترة المقبلة، بما يعزّز استدامة برامجنا، ويدعم إعداد المنتخبات الوطنية بأفضل صورة للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها أولمبياد الشطرنج 2028، التي نطمح خلالها إلى ظهور مشرف يعكس تطور الشطرنج الإماراتي».

وكشف رئيس الاتحاد عن تنظيم بطولة اليوبيل الذهبي للشطرنج الخاطف يوم 25 أغسطس الجاري، احتفالاً بمرور خمسين عاماً على تأسيس الاتحاد، مؤكداً أنها ستكون بطولة استثنائية من حيث حجم المشاركة وقيمة الجوائز، مع توقعات بتسجيل أرقام قياسية في عدد المشاركين.

كما أعلن عن توجه لتنظيم بطولة خاصة بالعمال، يتوقع أن يشارك فيها أكثر من 4000 عامل، في إطار المسؤولية المجتمعية للاتحاد ونشر اللعبة بين مختلف فئات المجتمع، إلى جانب مواصلة البرامج والمبادرات الموجهة إلى المدارس والجامعات لاكتشاف المواهب وتوسيع قاعدة الممارسين.

وتطرق الخوري إلى الإنجاز الذي حققته بعثة الإمارات في البطولة العربية للشباب والناشئين بالقاهرة، بحصد 16 ميدالية ملوّنة بواقع أربع ذهبيات وأربع فضيات وثماني برونزيات، واحتلال المركز الثاني في الترتيب العام، مؤكداً أن هذا النجاح جاء ثمرة العمل المشترك بين الاتحاد والأندية.

وقال: «هذا الإنجاز ثمرة التعاون المستمر بين الاتحاد والأندية، ولذلك نتوجه بالشكر إلى جميع الأندية على جهودها في إعداد اللاعبين وصقل مواهبهم، كما يمثّل دافعاً لمواصلة العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات على المستويين القاري والعالمي».

واختتم الخوري بالتأكيد على أن الاتحاد مستمر في تنفيذ رؤيته الاستراتيجية عبر تعزيز الشراكات، وتطوير المسابقات المحلية، والتوسع في المبادرات المجتمعية، وإعداد جيل جديد من اللاعبين القادرين على المنافسة في أكبر البطولات الدولية.