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الرياضة

«أبيض الناشئين» يختتم برنامج المعسكر الصربي

«أبيض الناشئين» يختتم برنامج المعسكر الصربي
5 أغسطس 2026 20:29

دبي (الاتحاد)
اختتم منتخبنا الوطني للناشئين تحت 17 عاماً أمس، معسكره الخارجي بالعاصمة الصربية، بلغراد، والذي أقيم خلال الفترة من 24 يوليو إلى 4 أغسطس، في إطار استعداداته للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس آسيا، والمقرر إقامتها في الفترة من 8 حتى 20 نوفمبر المقبل.
وشهد معسكر صربيا تنفيذ برنامج فني وبدني مكثف، تخلله خوض مباراتين وديتين يومي 28 و31 يوليو الماضيين، حيثُ انتهت المباراة الودية الأولى بالتعادل الإيجابي مع منتخب صربيا بهدف لهدف، قبل أن يخسر المباراة الودية الثانية أمام منتخب مونتنيجرو بثلاثة أهداف لهدف.
شارك في هذا المعسكر 27 لاعباً، هم: عمار ياسر النصيرات ، إسماعيل صالح العلي ، فارس سعيد عتيق ، سلطان جوهر علي ، زايد سالم الحمادي ، ميثم أحمد الغيلاني ، خميس إبراهيم سالم ، عمر سعيد روباري ، سلطان حمد العبدولي ، عبدالله سعيد البلوشي ، سهيل أحمد العزيزي ، كريستيان موجومباني ، منصور محمد آل علي ، ليث رمزي الدباس ، سالم جمال باني ، صلاح الدين أحمد أفيظي ، أحمد علي عيسى ، مايد حمد الفلاسي ، بنيامين أفغان ، محمد بن صبيح ، حمزة سويد ، سالم فهد الظنحاني ، ليف كوزنيتسوف ، ريان درويش ، محمد غانم المري ، سيف الله عمرو ، عمر أحمد سالم.
ويُعد معسكر منتخبنا للناشئين في صربيا، أحد أهم محطات إعداده للتصفيات الآسيوية المقررة في شهر نوفمبر المقبل.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد وافق على طلب اتحاد الكرة، باستضافة مجموعة منتخبنا الوطني في التصفيات القارية، التي تشهد مشاركة 35 منتخباً سيتم توزيعها على 7 مجموعات. خلال مراسم القرعة التي ستُجرى يوم 27 أغسطس الجاري في ماليزيا.

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