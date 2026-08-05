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الرياضة

بعد 20 شهراً من الغياب عن تشيلسي.. مودريك عائد من الإيقاف

بعد 20 شهراً من الغياب عن تشيلسي.. مودريك عائد من الإيقاف
5 أغسطس 2026 20:35

هونج كونج(أ ف ب)
عاد الجناح الأوكراني ميخايلو مودريك للمشاركة مع تشيلسي للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين، وذلك في مباراة ودية بكرة القدم خسرها فريقه الإنجليزي أمام يوفنتوس الإيطالي 0-1 في هونج كونج الأربعاء.
ودخل مودريك بدلاً من المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون في الدقيقة 82، وسط تصفيق من زميله وهتافات حماسية من آلاف مشجعي تشيلسي في ملعب كاي تاك.
ولم يشارك مودريك في أي مباراة منذ نوفمبر 2024، بسبب عقوبة إيقاف تتعلق بالمنشطات، وقعت عليه بتاريخ 17 ديسمبر 2024، لكنه حصل على إذن لاستئناف مسيرته الكروية يوم الجمعة الماضي بعد كسبه الاستئناف الذي تقدم به.
ورغم ظهوره النشط في الدقائق التي لعبها على الجهة اليسرى، فإن يوفنتوس خرج منتصراً بفضل هدف رائع في الشوط الثاني سجله الدولي الكوسوفي إيدون جيغروفا.
وفشل الفريقان في هز الشباك خلال شوط أول باهت، إذ دخله المدربان بتشكيلتين غير أساسيتين، رغم فرصة المهاجم المخضرم داني ويلبيك في التسجّيل خلال ظهوره الأول مع تشيلسي، لكنه أخفق في توجيه ضربة رأسية إلى المرمى بعد 11 دقيقة.
وكاد يوفنتوس أن يفتتح التسجيل قبل دقائق من نهاية الشوط الأول، عندما سدد لاعب الوسط العاجي جيريمي بوغا من خارج منطقة الجزاء، مجبراً الحارس الإسباني للـ"بلوز" روبرت سانشيز على تصد صعب.
وفي بداية الشوط الثاني، وضعت كرة طويلة من القائد الإكوادوري لتشيلسي مويسيس كايسيدو الظهير الإيطالي الجديد ماركو باليسترا في مواجهة المرمى، لكن تسديدته الضعيفة لم تتمكن من التغلب على الحارس ماتيا بيرين.
وأخيراً كسر يوفنتوس الجمود بلمسة سحرية في الدقيقة 68، عندما مرر التركي كينان يلديز الكرة إلى جيغروفا الذي سددها من خارج المنطقة إلى الزاوية العليا.
وأجرى الفريقان العديد من التبديلات، لكن كثرتها لم تمنح تشيلسي الفاعلية الهجومية التي كان يبحث عنها، لتنتهي المباراة من دون أي تغيير في النتيجة.

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