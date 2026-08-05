التعادل يحسم «ديربي الغضب الودي» في بيرث

بيرث (أ ف ب)

سجل الفرنسي كريستوفر نكونكو ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، ليقود ميلان إلى التعادل 1-1 مع غريمه إنتر ميلان، الأربعاء، في مباراة ودية باهتة أقيمت في مدينة بيرث الأسترالية، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وأمام 52310 متفرجين، بدا إنتر، بطل الدوري الإيطالي، في طريقه لحسم مواجهة المواجهة المعروفة بديربي الغضب، بعد هدف فيديريكو ديماركو من مسافة قريبة في الدقيقة 52.

لكن نكونكو تعرض لعرقلة من البرازيلي كارلوس أوغوستو في الدقيقة 84، قبل أن ينبري بنجاح إلى ركلة جزاء، مانحا فريقه التعادل.

وبهذه النتيجة، واصل المدرب الجديد لميلان، البرتغالي روبن أموريم، البحث عن فوزه الأول، بعدما استهل مشواره مع الفريق بتعادل 2-2 أمام سلتيك الإسكتلندي، في مباراة ودية أقيمت في جلاسكو الشهر الماضي.

وكان أموريم قد أقيل من تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي في يناير، قبل أن يتولى مهمة إعادة ميلان إلى الواجهة، بعد موسم مخيب فشل فيه الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وسيكون المدرب البرتغالي قلقاً من الأداء الذي قدمه لاعبوه، إذ ارتكب الفريق العديد من الهفوات، وكان محظوظاً بالخروج بالتعادل.

في المقابل، تلقى ميلان دفعة معنوية بمشاركة لاعب الوسط الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش في آخر 30 دقيقة، بعدما جدد عقده لعام إضافي.

وقال مودريتش: «كان من الجيد الحصول على بعض الدقائق، وشعرت بأنني في حالة جيدة».

وأضاف: «من المهم خوض مباريات كهذه استعداداً للموسم. أعتقد أننا قدمنا الكثير من الأمور الجيدة، وآمل أن نواصل التطور».

وكانت المباراة الأولى لميلان منذ وفاة قائده التاريخي فرانكو باريزي، الذي حمل شارة القيادة خلال الحقبة الذهبية للنادي في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

ووقف الفريقان دقيقة صمت قبل انطلاق المباراة، فيما اصطف اللاعبون متشابكي الأذرع تكريماً لذكرى باريزي.

وبدأ مودريتش اللقاء على مقاعد البدلاء، ما أثار خيبة أمل الجماهير، رغم أنه حظي بتصفيق حار خلال عمليات الإحماء.

وفرض ميلان سيطرته في بداية اللقاء، بفضل تحركات الشاب ألفادجو سيسيه والنيجيري صامويل تشوكويزي الذي تحيط الشكوك بمستقبله مع النادي.

وكاد الأميركي يونس موسى أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 18، لكن تسديدته القوية ارتدت من القائم الأيسر.

واستعاد إنتر السيطرة على الكرة تدريجياً مع اقتراب نهاية الشوط الأول، قبل أن يفتتح التسجيل مطلع الشوط الثاني مستغلاً أخطاء دفاعية من ميلان عبر ديماركو.

ودخل مودريتش أرض الملعب في الدقيقة 62 وسط تصفيق كبير من الجماهير، لكن معاناة ميلان استمرت، قبل أن ينتزع نكونكو التعادل من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة.

وسيواصل ميلان استعداداته للموسم بمواجهة تشيلسي الإنجليزي في جاكرتا السبت، فيما يبقى إنتر في بيرث لملاقاة يوفنتوس في اليوم ذاته، بعدما كان قد تغلب على مانشستر سيتي الإنجليزي بركلات الترجيح في هونج كونج السبت الماضي.