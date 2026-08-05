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الرياضة

من هيثرو إلى مدريد.. رسالة تشعل مستقبل فينيسيوس

من هيثرو إلى مدريد.. رسالة تشعل مستقبل فينيسيوس
5 أغسطس 2026 21:13

مدريد (د ب أ)
أجج وكيل أعمال فينيسيوس جونيور التكهنات حول مستقبل اللاعب البرازيلي الدولي برسالة جديدة اليوم الأربعاء.
وأثار مايكل يورمارك، رئيس شركة (روك نيشن)، التي تمثل نجم فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، الجدل، فور وصوله إلى مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن، حيث نشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "لندن، أنا قادم. هيا بنا!". وجاءت هذه الرسالة وسط شائعات متزايدة حول اهتمام نادي أرسنال الإنجليزي بفينيسيوس.
ووفقاً لصحيفة (آس) الإسبانية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، فإن يورمارك لا يتوقف عن السفر، ووجهاته تكشف الكثير عما قد يدور خلف الكواليس.
ونشر وكيل أعمال فينيسيوس صورة أخرى على حسابه اليوم، هذه المرة مع تعليق: "السماء الصافية في مدريد، إنه يوم جميل".
وقد زادت هذه الرسالة الجديدة من حدة التكهنات، لا سيما وأن عقد فينيسيوس من المقرر أن ينتهي بعد ختام الموسم المقبل.
وأشارت الصحيفة المقربة من الريال إلى أن وجود وكيل فينيسيوس في مدريد، يزيد من الغموض المحيط بصفقات الفريق الملكي هذا الصيف، لأن وكالته تدير أيضاً صفقة الإيفواري يان ديوماندي لاعب لايبزج الألماني.
وبعبارة أخرى، فإن يورمارك مطلع تماماً على أهم الأحداث في ملعب (سانتياجو برنابيو) حالياً.
ويبدو ديوماندي على وشك إتمام انتقاله إلى ريال مدريد، ولم يتبق سوى اللمسات الأخيرة.
في المقابل، لا تزال صفقة تجديد عقد اللاعب البرازيلي عالقة. فقد ظلت معلقة لفترة طويلة، ووصلت الآن إلى مرحلة حاسمة.
ووصل يورمارك صباح اليوم برفقة تاتا سواريس، أحد أعضاء وكالته وأحد أقرب مساعديه في مدريد. وكالعادة، لم يصدر أي جديد حتى الآن، تاركا جماهير ريال مدريد في ترقب لمعرفة المزيد.

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