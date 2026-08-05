الاتحاد المصري يعلن تجديد عقد «التوأم حسن»

القاهرة(د ب أ)

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الانتهاء من تجديد عقد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب (الفراعنة)، وذلك بعد المستوى المميز للفريق في بطولة كأس العالم، التي أقيمت مؤخراً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ونشر اتحاد الكرة المصري صورة لرئيسه هاني أبوريدة ونائبه خالد الدرندلي برفقة حسام وإبراهيم حسن، مدير المنتخب المصري، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، اليوم الأربعاء.

وكتب الاتحاد معلقاً «هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة في جلسة تجديد عقد التوأم حسام وإبراهيم حسن بحضور خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد وحمادة الشربيني عضو مجلس الإدارة ووليد بدر المدير الإداري للمنتخب».

يذكر أن منتخب مصر تأهل للأدوار الإقصائية لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه تحت قيادة حسام حسن، وذلك في المونديال الأخير، الذي شهد بلوغ الفريق دور الـ16 قبل أن يتلقى خسارة دراماتيكية أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 2 / 3.