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الرياضة

إنفانتينو يغازل دعم المغرب بنهائي مونديال 2030

إنفانتينو يغازل دعم المغرب بنهائي مونديال 2030
5 أغسطس 2026 21:35

زيورخ (د ب أ)
يبحث جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن اكتساب دعم شعبي قبل الانتخابات القادمة للفيفا، وذلك على خلفية التوترات الأخيرة في علاقته بالاتحادات القارية، بسبب مشروع استثماري طرحه ثم تراجع عنه بعدما لاقى اعتراضات واسعة، بشأن مقترح بيع بطولات الاتحاد الدولي لمستثمر خاص.
وأشارت صحيفة "تايمز" البريطانية إلى أن إنفانتينو تواصل مع المغرب، أحد أبرز الأصوات في أفريقيا، طالباً دعمه في الانتخابات، وفي المقابل يرغب رئيس الفيفا في منح المغرب استضافة نهائي كأس العالم 2030، وهو ما تتطلع إليه المملكة المغربية بشدة، لبناء ملعبها الكبير المستقبلي في الدار البيضاء.
ويتنافس المغرب حالياً مع مدريد العاصمة الإسبانية، التي تضم الملعب الشهير سانتياجو بيرنابيو الجديد على استضافة المباراة الأهم في المونديال القادم.
ويمر إنفانتينو حالياً بواحدة من أدق فترات رئاسته بعد تراجع شعبيته، حيث شهد رئيس الفيفا ابتعاد العديد من مؤيديه عنه، وشكلت الجدلية المحيطة بخطته لخصخصة كأس العالم القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة للعديد من الاتحادات. وقبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية في مارس 2027، يُقال إن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يسعى الآن إلى تعزيز قاعدته الشعبية لضمان إعادة انتخابه، مدركاً تغير المناخ السياسي.

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