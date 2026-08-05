الإمارات تحصد 16 ميدالية وتحلّ وصيفاً في «عربية الشطرنج»

القاهرة (الاتحاد)



عادت بعثة الإمارات المُشاركة في البطولة العربية للشطرنج للشباب والناشئين، التي نظّمها الاتحاد المصري للشطرنج، بحصاد مميّز بلغ 16 ميدالية، بواقع 4 ذهبيات و4 فضيات و8 برونزيات، لتحلَّ البعثة في وصافة جدول الترتيب العام للميداليات خلف مصر.

وتمثّلت حصيلة الإمارات في حصد 9 ميداليات بمنافسات الشطرنج الخاطف، قبل أن يضيف لاعبو ولاعبات المنتخب 7 ميداليات في منافسات الشطرنج الكلاسيكي.

وفي منافسات الشطرنج الكلاسيكي، تُوِّجت عنود عيسى بالميدالية الذهبية في فئة تحت 18 عاماً للإناث، برصيد 7 نقاط، فيما أحرز عبدالرحمن الطاهر الميدالية الفضية في منافسات تحت 20 عاماً المفتوحة برصيد 7.5 نقطة، بالتساوي مع الأردني أنس خويرة، الذي حسم المركز الأول بكسر التعادل.

وجاءت الفضية الثانية عبر نور راشد، في منافسات تحت 8 أعوام للإناث، فيما جاءت الميداليات البرونزية الأربع عبر عهود عيسى «تحت 16 عاماً»، وآمنة صقر المري «تحت 14 عاماً»، وصقر خميس «تحت 12 عاماً المفتوحة»، ومريم خليفة القبيسي «تحت 12 عاماً».



تطور متواصل

وعكست النتائج النهائية التطور المتواصل للشطرنج الإماراتي على مستوى الفئات السنية، بعدما ظلّ لاعبو ولاعبات المنتخب في دائرة المنافسة على المراكز الأولى حتى الجولة الأخيرة، أمام نُخبة من أبرز المواهب العربية، في ترجمةٍ لثمار برامج الإعداد التي ينفّذها اتحاد الإمارات للشطرنج بالتعاون مع الأندية. وأكد فؤاد درويش، نائب رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، أن هذا الإنجاز جاء ثمرةً للدعم الكبير الذي تحظى به اللعبة، موجّهاً الشكر إلى وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية والأندية وأولياء الأمور على دورهم في تحقيق هذه النتائج.