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الرياضة

النصر وعجمان يترقبان قرعة «خليجي الأندية»

النصر وعجمان يمثلان الإمارات في خليجي الأندية (أرشيفية)
6 أغسطس 2026 01:16

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يترقب ممثلا الإمارات، النصر وعجمان، سحب قرعة النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية 2026-2027، والمقرر إقامتها يوم 24 أغسطس الجاري عبر تقنية الاتصال المرئي، وفقاً لما أعلنه اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم. وتنطلق منافسات البطولة في 13 أكتوبر المقبل، وتستمر حتى 30 أبريل 2027، بمشاركة 12 نادياً للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، بعد قرار زيادة عدد الفرق من 8 إلى 12 نادياً، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة ورفع المستوى التنافسي بين أندية الاتحادات الخليجية.
ووفقاً للائحة البطولة، سيتم توزيع الأندية المشاركة على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة فرق، على أن يتأهل إلى الدور ربع النهائي أصحاب المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، إلى جانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث، لتقام الأدوار الإقصائية بنظام الذهاب والإياب. ويمثّل الإمارات في النسخة الجديدة النصر، سادس دوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي، وعجمان السابع.
وتضم قائمة الأندية المشاركة كلاً من الاتفاق ونيوم من السعودية، والنصر وعجمان من الإمارات، والدحيل وقطر من قطر، وأربيل والزوراء من العراق، والشباب العُماني، والرفاع البحريني، وكاظمة الكويتي، وشعب حضرموت اليمني.

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