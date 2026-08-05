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الرياضة

«جوجيتسو الإمارات» يحشد النخبة في منافسات الكبار

منتخبنا يطمح في مواصلة الصدارة بالسيطرة على منافسات الكبار (من المصدر)
6 أغسطس 2026 01:16

أبوظبي (الاتحاد)

يستهل المنتخب الوطني للجوجيتسو، برعاية شركة مبادلة للاستثمار، اليوم مشاركته في منافسات فئة الكبار ضمن بطولة العالم للجوجيتسو 2026، التي يستضيفها اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وينظمها الاتحاد الدولي للجوجيتسو في مبادلة أرينا بالعاصمة أبوظبي، وتستمر حتى الأحد المقبل.

ويدخل المنتخب منافسات الكبار بقائمة تضم 23 لاعباً ولاعبة يتنافسون في 13 فئة ووزن، وسط تطلعات إلى البناء على الحصيلة التي حققتها الفئات السنية خلال الأيام الأربعة الماضية، بعدما رفعت رصيد المنتخب الوطني إلى 52 ميدالية.
وقال محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة: «تمثل منافسات الكبار إحدى أبرز محطات البطولة، لما تضمه من لاعبين أصحاب خبرة وقدرات فنية عالية، وما تتطلبه نزالاتها من تركيز ودقة في إدارة اللحظات الحاسمة». 
ويخوض المنتخب الوطني هذه المنافسات بقائمة متوازنة، تضم نخبة من اللاعبين واللاعبات الذين استعدوا جيداً لهذا الاستحقاق، وسط ثقة بقدرتهم على تقديم مستويات قوية، مستفيدين من المنافسة على أرض الوطن والدعم الجماهيري في أبوظبي، بما يعكس المكانة المتقدمة لجوجيتسو الإمارات، وحضورها على الساحة العالمية.
ويمثل المنتخبَ الوطني في منافسات الرجال كلٌ من راشد الشحي وعمر السويدي في وزن تحت 56 كجم، وخالد الشحي ومحمد الكتبي في وزن تحت 62 كجم، وسلطان حسن وعمر الفضلي في وزن تحت 69 كجم، ومهدي العولقي وفهد الحمادي في وزن تحت 77 كجم، وسعيد الكبيسي وفراج العولقي في وزن تحت 85 كجم، وعبدالله الكبيسي وعمار الحوسني في وزن تحت 94 كجم، وهزاع فرحان وراشد الهيمني في وزن فوق 94 كجم.
وتضم قائمة السيدات حمدة الشكيلي ومريم آل علي في وزن تحت 45 كجم، وبلقيس الهاشمي والعنود الحربي في وزن تحت 48 كجم، وأسماء الحوسني وحصة الشامسي في وزن تحت 52 كجم، وشمسة العامري في وزن تحت 57 كجم، وشما الكلباني في وزن تحت 63 كجم، وهيا الجهوري في وزن فوق 70 كجم.
وقال آلان ناسيمنتو، مدرب المنتخب الوطني: «تتطلب منافسات الكبار أعلى درجات التركيز، إذ يقل فيها هامش الخطأ وتصبح جودة القرار واختيار التوقيت المناسب عاملين حاسمين». 
وأضاف: «ركزنا في المرحلة الأخيرة من الإعداد على قدرة اللاعبين على قراءة مجريات النزال، والتحكم في الإيقاع، والمحافظة على الهدوء عندما تتغير المعطيات».
وواصل: «تجمع القائمة بين الخبرة والطموح، ووجود لاعبين اثنين في معظم الأوزان يعزز عمق المنتخب وقوته. ندرك حجم المنافسة التي تنتظرنا، وثقتنا كبيرة بقدرة اللاعبين واللاعبات على ترجمة العمل الذي بذلوه إلى أداء يليق باسم المنتخب الوطني».

التحدي الحقيقي

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قال خالد الشحي، لاعب المنتخب الوطني في وزن تحت 62 كجم: «في البطولات الكبرى لا تكفي الجاهزية البدنية وحدها؛ فالتحدي الحقيقي هو المحافظة على الحضور الذهني واتخاذ القرار الصحيح تحت الضغط. الخبرة تمنحنا فهماً أعمق للمنافسة، لكنها لا تحسم أي نزال مسبقاً، وما نقدمه على البساط هو وحده الذي يصنع النتيجة».

شعور استثنائي

قالت أسماء الحوسني، لاعبة المنتخب الوطني في وزن تحت 52 كجم: «تحمل المنافسة في أبوظبي أمام الجمهور الإماراتي شعوراً استثنائياً ومسؤولية كبيرة. نعرف قيمة هذه الفرصة، وندخل البطولة بتركيز كامل ورغبة في تقديم أفضل ما لدينا. هدفي أن أتعامل مع كل نزال على حدة، وأن أحافظ على هدوئي وأطبق الخطة حتى اللحظة الأخيرة».
وتتواصل منافسات البطولة في مبادلة أرينا حتى 9 أغسطس، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الجوجيتسو من مختلف دول العالم.

 

جوجيتسو
الجوجيتسو
المنتخب الوطني
المنتخب الوطني للجو جيتسو
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