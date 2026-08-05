تريزيجيه لصلاح: مرحباً بك في النادي العظيم

القاهرة (د ب أ)

حرص محمود حسن تريزيجيه، نجم منتخب الفراعنة وفريق الأهلي المصري السابق لكرة القدم، على توجيه رسالة لمحمد صلاح، زميله في منتخب مصر، الذي أعلن انتقاله رسمياً لفريق طرابزون سبور التركي.

وكتب تريزيجيه في حسابه الشخصي بتطبيق «إنستجرام» للتواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء: «بالتوفيق لأفضل لاعب في العالم.. مرحباً بك في النادي العظيم طرابزون سبور».

وسبق لتريزيجيه اللعب في صفوف طرابزون بعد انتهاء مسيرته مع فريق أستون فيلا الإنجليزي، حيث خاض مع الفريق 76 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 25 هدفاً وصنع 16 هدفاً آخر لزملائه.

ووصل صلاح إلى تركيا في وقت سابق من اليوم، استعداداً لتوقيع عقود الانضمام لطرابزون، الذي أعلن عن موعد حفل توقيع التعاقد مع نجم فريق ليفربول الإنجليزي السابق.

وذكر طرابزون في بيان رسمي: «سيقام حفل توقيع عقد لاعبنا الجديد، محمد صلاح، في ملعب (بابارا بارك) غداً الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي».