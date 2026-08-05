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الرياضة

نيوكاسل يعلن تعيين يايسله مدرباً للفريق

نيوكاسل يعلن تعيين يايسله مدرباً للفريق
5 أغسطس 2026 23:10

لندن (د ب أ)
أعلن نادي نيوكاسل الإنجليزي تعاقده مع المدرب الألماني ماتياس يايسله لقيادة الفريق، خلفاً لإيدي هاو، الذي رحل عن منصبه مؤخراً.
وقال النادي عبر موقعه الرسمي: "يسر نادي نيوكاسل يونايتد الإعلان عن تعيين ماتياس يايسله مدرباً جديداً للفريق.".
وأضاف: " يُعد المدرب الألماني "38 عاماً"، والذي يحظى بتقدير واسع كواحد من أبرز المدربين الشباب في أوروبا، قادماً إلى تاينسايد بعد نجاحات باهرة حققها مع كلٍ من ريد بول سالزبورج والأهلي.".
وتابع النادي: " بعد عملية بحث عن مدرب جديد دقيقة وشاملة وسرية، برز ماتياس كأفضل مرشح لقيادة النادي نحو فصل جديد ومثير.".
وأضاف: "بعمر 33 عاماً فقط، عُين ماتياس مدرباً لريد بول سالزبورج، وحقق نجاحاً فورياً في النمسا، حيث فاز بالثنائية المحلية في موسمه الأول. كما قاد الفريق إلى الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يُحرز لقب الدوري للمرة الثانية على التوالي، ويُحقق مزيداً من التقدم الأوروبي في الدوري الأوروبي.".
وقال نيوكاسل: "بعد انضمامه إلى الأهلي، سرعان ما حول الفريق إلى أحد أبرز فرق آسيا، وضمن له التأهل لدوري أبطال آسيا في موسمه الأول. يغادر النادي بعد أن قاده للفوز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين، ليصبح أول مدرب يحقق هذا الإنجاز.".
كان النادي الأهلي السعودي، قد أعلن انفصاله عن مدربه الألماني ماتياس يايسله، بإنهاء التعاقد بين الطرفين، بعد تقديم المدرب استقالته.

 

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