خورفكان يختتم المرحلة الأخيرة من الاستعدادات بودية الشارقة

فيصل النقبي (خورفكان)

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي خورفكان تدريباته بقيادة المدرب الوطني عبد المجيد النمر ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج الإعدادي، استعداداً لانطلاق منافسات دوري أدنوك للمحترفين للموسم الجديد، حيث شملت الحصة التدريبية الافتتاحية التركيز على رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين قبل ضربة البداية.

وشهدت التدريبات حضور الدكتور خالد أحمد عبيد الشحي، نائب رئيس شركة خورفكان لكرة القدم، الذي تابع سير التحضيرات واطمأن على جاهزية الفريق، مؤكداً دعمه للجهازين الفني والإداري واللاعبين في المرحلة الحاسمة التي تسبق انطلاق الموسم.

ويستعد خورفكان لخوض مباراته الودية الأخيرة أمام الشارقة، والتي تمثّل المحطة الختامية لبرنامج الإعداد، حيث يسعى الجهاز الفني إلى منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين، من أجل الوقوف على جاهزية جميع العناصر قبل اعتماد القائمة النهائية التي سيخوض بها الفريق منافسات الموسم، بعدما استفاد الفريق من معسكره الخارجي في تركيا وما تخلله من مباريات ودية أسهمت في رفع مستوى الانسجام والجاهزية.