الخميس 6 أغسطس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الإمارات» يواصل تحضيراته للموسم الجديد في تركيا

«الإمارات» يواصل تحضيراته للموسم الجديد في تركيا
5 أغسطس 2026 23:45

فيصل النقبي (رأس الخيمة)
يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإمارات برنامجه الإعدادي في معسكره الخارجي المُقام حالياً في تركيا، ضمن استعداداته للموسم الرياضي الجديد، والذي يخوض خلاله منافسات دوري الدرجة الأولى، وسط أجواء إيجابية وتركيز كبير من اللاعبين والجهاز الفني على رفع معدلات الجاهزية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.
وشهد المعسكر حضور محمود حسن الشمسي، رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، الذي التقى اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري، مؤكداً أهمية استثمار فترة الإعداد بالشكل الأمثل، وبذل أقصى الجهود من أجل الظهور بصورة مشرّفة وتحقيق تطلعات النادي وجماهيره خلال الموسم المقبل، كما حثّ اللاعبين على مواصلة الالتزام والانضباط وتقديم أفضل ما لديهم في التدريبات والمباريات الودية.
ويواصل الفريق خوض سلسلة من المباريات الودّية أمام عدد من الفرق التركية، بعدما خاض عدة تجارب قوية خلال المعسكر، استفاد منها الجهاز الفني في الوقوف على مستويات اللاعبين، وتجربة مختلف العناصر والخطط الفنية، بما يسهم في الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل العودة إلى الدولة واستكمال المرحلة الأخيرة من الإعداد.

أخبار ذات صلة
دبا يضرب «الصقر السعودي» برباعية ودّية
دبا يخرج من ودية الترسانة بالمكاسب الفنية
دوري الدرجة الأولى
نادي الإمارات
آخر الأخبار
صلاح يشيد باستقبال جماهير طرابزون
الرياضة
صلاح يشيد باستقبال جماهير طرابزون
6 أغسطس 2026
عناصر إطفاء خلال إخماد الحريق بمنطقة فاسينار في هولندا
الأخبار العالمية
هولندا.. السيطرة على حريق جديد قرب لاهاي
6 أغسطس 2026
«الإمارات» يواصل تحضيراته للموسم الجديد في تركيا
الرياضة
«الإمارات» يواصل تحضيراته للموسم الجديد في تركيا
اليوم 23:45
الذكاء الاصطناعي يطرح أملاً جديداً لعلاج أحد أصعب أنواع السرطان
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يفتح باباً جديداً لعلاج أحد أصعب أنواع السرطان
اليوم 23:40
خورفكان يختتم المرحلة الأخيرة من الاستعدادات بودية الشارقة
الرياضة
خورفكان يختتم المرحلة الأخيرة من الاستعدادات بودية الشارقة
اليوم 23:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©