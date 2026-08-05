«الإمارات» يواصل تحضيراته للموسم الجديد في تركيا

فيصل النقبي (رأس الخيمة)

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإمارات برنامجه الإعدادي في معسكره الخارجي المُقام حالياً في تركيا، ضمن استعداداته للموسم الرياضي الجديد، والذي يخوض خلاله منافسات دوري الدرجة الأولى، وسط أجواء إيجابية وتركيز كبير من اللاعبين والجهاز الفني على رفع معدلات الجاهزية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وشهد المعسكر حضور محمود حسن الشمسي، رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، الذي التقى اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري، مؤكداً أهمية استثمار فترة الإعداد بالشكل الأمثل، وبذل أقصى الجهود من أجل الظهور بصورة مشرّفة وتحقيق تطلعات النادي وجماهيره خلال الموسم المقبل، كما حثّ اللاعبين على مواصلة الالتزام والانضباط وتقديم أفضل ما لديهم في التدريبات والمباريات الودية.

ويواصل الفريق خوض سلسلة من المباريات الودّية أمام عدد من الفرق التركية، بعدما خاض عدة تجارب قوية خلال المعسكر، استفاد منها الجهاز الفني في الوقوف على مستويات اللاعبين، وتجربة مختلف العناصر والخطط الفنية، بما يسهم في الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل العودة إلى الدولة واستكمال المرحلة الأخيرة من الإعداد.