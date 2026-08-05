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الرياضة

إقبال واسع على فعاليات مهرجان «صيف الإمارات» بالفجيرة

إقبال واسع على فعاليات مهرجان «صيف الإمارات» بالفجيرة
5 أغسطس 2026 23:21

الفجيرة (وام)

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أعلن اتحاد الإمارات للرياضة للجميع مشاركة واسعة في فعاليات مهرجان «صيف الإمارات» تحت شعار «صيفنا طاقة وطن»، الذي تنظمه وزارة الرياضة، بالشراكة مع الاتحاد، في مجمع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة.
وأكد سعيد العاجل، رئيس اتحاد الإمارات للجميع، أن «صيف الإمارات»، المقام حالياً حتى 20 أغسطس الحالي، يستهدف أكثر من 300 طالب وطالبة يمثلون الفئة العمرية من 8 إلى 16 عاماً، مشيداً بمبادرات وزارة الرياضة، وجهود اتحادات القوس والسهم، والخماسي الحديث، والريشة الطائرة، ونادي الفجيرة للفنون القتالية، في دعم نجاح الفعاليات.
وأوضح أن تنظيم المهرجان يأتي في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ ثقافة ممارسة النشاط البدني، وإتاحة الفرصة أمام مختلف فئات المجتمع للمشاركة في برامج رياضية متنوعة ضمن بيئة رياضية متكاملة، بما يعكس رؤية دولة الإمارات في نشر ثقافة الرياضة كأسلوب حياة، وتعزيز جودة الحياة والصحة المجتمعية.
وكشف عن تفاصيل الفعاليات بواقع يومي الاثنين والأربعاء للذكور، ويومي الثلاثاء والخميس للإناث، من الساعة التاسعة صباحاً إلى الواحدة ظهراً، ضمن أنشطة رياضية متنوعة منها التايكواندو، والجودو، والمصارعة، والملاكمة، والجوجيستو، والليزر رن، والريشة الطائرة، والشطرنج، واليوجا الرياضية، والقوس والسهم، والتجديف الأرضي «الروينج».

الرياضة للجميع
وزارة الرياضة
مجمع زايد الرياضي
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