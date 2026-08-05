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الرياضة

صلاح يشيد باستقبال جماهير طرابزون

صلاح يشيد باستقبال جماهير طرابزون
6 أغسطس 2026 00:12

طرابزون (د ب أ)
حظي محمد صلاح المهاجم المصري, باستقبال الأبطال لدى وصوله إلى مدينة طرابزون التركية، بعدما صادف آلاف المشجعين المحتشدين لاستقباله عقب إتمام انضمامه إلى صفوف طرابزون سبور التركي.
وقال صلاح لدى وصوله إلى المدينة بعدما كان قد خضع للفحص الطبي صباح أمس، في إسطنبول عقب إتمام التعاقد: " أنا في غاية السعادة لوجودي في هذا الجو الرائع. هل رأيت شيئاً كهذا من قبل؟ بصراحة، لا أتذكر. رؤية هذا القدر من الحب والاهتمام يُسعدني جداً.".
وأضاف في تصريحات نقلتها شبكة "بي إن سبورتس": "سأبذل قصارى جهدي لتحقيق النجاح في الدوري وفي أوروبا، لأنني حققت نجاحات في كل نادٍ انضممت إليه. لطالما كنت لاعب كرة قدم ناجحاً، وهذا ما سأفعله هنا أيضاً.

 

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