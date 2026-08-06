ميسي يصنع ويسجل في الفوز على «أتلتيكو سان لويس»

لندن(د ب أ)

سجل ليونيل ميسي هدفين في أول مشاركة له كأساسي منذ المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم، حيث قاد فريقه إنتر ميامي الأميركي للفوز على أتلتيكو سان لويس المكسيكي 4 / 2.

وسجل ميسي هدفيه بعد أن تقدم الفريق المكسيكي في النتيجة مبكراً، حيث استهل فريق إنتر ميامي حملته بحثاً عن تحقيق نتيجة أفضل من التي حققها في الموسم في كأس الدوريات.

ووجه سان لويس ضربة مبكرة لميامي بعد تأخير دام نصف ساعة بسبب البرق، حيث سجل ديفيد رودريجيز هدف التقدم للضيوف برأسية بعد أربع دقائق فقط.

وعادل ميسي النتيجة بعدها بسبعة دقائق، بعدما قابل الكرة العرضي من نواه ألين.

وكان ميسي شارك كبديل في المباراة التي تعادل فيها فريقه مع كولومبس بالدوري الأميركي يوم السبت الماضي.

وصنع ألين أيضاً الهدف الثاني الذي سجل تيلاسكو سيجوفيا في منتصف الشوط الأول، قبل أن يعزز ميسي تقدم إنتر ميامي في الدقيقة 44.

ثم قام ميسي بتمرير الكرة إلى ميكايل، الذي سجل الهدف الرابع برأسية في الوقت بدل الضائع قبل الاستراحة.

وتمكن فريق أتلتيكو سان لويس من تقليص الفارق، بهدف سجله رافا يورنتي مطلع الشوط الثاني.

وغاب عن ميامي لويس سواريز، الذي سجل سبعة أهداف في آخر أربع مباريات، بعدما تلقى عقوبة الإيقاف ست مباريات بالبطولة، بعدما ظهر لاعب ليفربول السابق وهو يبصق أمام مسؤول سياتل عقب خسارة نهائي العام الماضي أمام سياتل ساوندرز، بالإضافة إلى الإمساك بلاعب من الفريق المنافس من رقبته.