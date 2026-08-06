ريال مدريد يوجه لكمة قوية إلى فينيسيوس

لندن (د ب أ)

توصل فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم لاتفاق مع فريق لايبزج الألماني، على ضم الإيفواري الشاب يان ديوماندي مقابل 135 مليون يورو (156 مليون دولار).

وأدى الصعود السريع لديوماندي مع لايبزج في الدوري الألماني خلال الموسم الماضي، إلى اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى بشراء اللاعب.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن ريال مدريد فاز بسباق التوقيع مع اللاعب بعدما تقدم بعرض وصل إلى 135 مليون يورو.

وسوف يصبح ديوماندي أغلى لاعب أفريقي على الإطلاق حال اكتمال الصفقة.

وانسحب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من سباق التعاقد مع اللاعب الشهر الماضي، ليجعل الطريق خالياً للريال للتعاقد مع اللاعب البالغ 19 عاماً، والذي سجل 13 هدفاً وصنع عشرة أهداف لفريق لايبزج الموسم الماضي.

ويُعد ضم ديوماندي ضربة للبرازيلي فينيسيوس جونيور حيث يجيد الإيفواري اللعب في مركز الجناح الأيمن، وكذلك أيضاً على الجناح الأيسر، بما يعد تهديداً للبرازيلي الذي يبدو مستقبله مع النادي الملكي غامضاً حتى الآن، في ظل اهتمام من جانب نادي أرسنال الإنجليزي بضمه.

ويعد التقدم الاستثنائي الذي حققه ديوماندي قصة نجاح كلاسيكية من الصفر. فقد خضع لاختبارات مع تشيلسي وبورنموث وكريستال بالاس ورينجرز، قبل أن يعرض عليه عقد مع نادي ليجانيس الإسباني في مارس 2025.

ولعب ديوماندي في 10 مباريات مع ليجانيس، وسجل هدفين، قبل أن يتعاقد معه لايبزج بمبلغ 20 مليون حنيه أسترليني، وفقاً للتقارير، في يوليو التالي، كما شارك كأساسي مع المنتخب الإيفواري في المباريات الأربعة التي خاضها ببطولة كأس العالم قبل أن يودع البطولة من دور ال32.