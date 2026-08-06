شقيق «ريبلز رومانس» يسجّل بداية مذهلة في مضمار كيمبتون

عصام السيد (أبوظبي)

حقق «فورتيتودين» لجودلفين بدايةً مذهلةً لمسيرته في مضمار كيمبتون مساء أمس، عندما اكتسح الشقيق الأصغر لـ«ريبلز رومانس» منافسيه بفارق 21 طولاً، في القسم الأول من سباق المبتدئين لمسافة ميل و3 فورلونج (2200 متر).

وانطلق الجواد البالغ من العمر ثلاث سنوات، والذي يدربه شارلي أبلبي، كمرشح ثانٍ للفوز بنسبة 7-2 في سباق ضم 12 جواداً لصالح جودلفين، بانطلاقة قوية بقيادة جيمس دويل، وحافظ على الصدارة.

وتراجع «فورتيتودين» للحظات عندما ابتعد عن الحاجز الداخلي، ثم استجاب سريعاً لإشارة من دويل، وعندما اقترب «بيربل مون» منه عند الخط المستقيم، انطلق بقوة محققاً فوزاً ساحقًا.

أما «ديالستون»، المرشح الأوفر حظاً، والذي حلّ وصيفاً في أول ظهور له في فوس لاس في يونيو، فقد حلّ ثانياً بفارق كبير، بينما جاء «تريبل باس»، حصان جودلفين الآخر، في المركز الثالث، و«بيربل مون» في المركز الرابع.

وقال دويل، الذي قاد «ريبلز رومانس» للفوز في سباق بريدرز كاب تيرف 2022: «كان أداؤه احترافياً للغاية، أعطيته دفعة خفيفة، ثم استعاد توازنه وانطلق، إنه يتعلم أثناء العمل بشكل جيد.

«يبدو أنه يوسّع الفارق تدريجياً، لا ينطلق بسرعة كبيرة، لذلك حرصت على الحفاظ على سرعته، وإبقائه في حالة جيدة من الثبات، ومواصلة العدو، المسافة مناسبة، وقد يتمكن من قطع مسافة أطول».

وأضاف: «لقد فوجئتُ قليلاً عندما ألقيتُ نظرةً سريعة. هذا يبشر بالخير، وآمل أن يحظى بمسيرةٍ مهنيةٍ ناجحة».

إذا ما حقق أداءً يُقارب أداء شقيقه «ريبلز رومانس»، الذي درّبه أيضاً «أبلبي» وتقاعد الشهر الماضي عن عمرٍ يناهز ثماني سنوات بعد تسعة انتصاراتٍ في سباقاتٍ رفيعة المستوى، وجوائز ماليةٍ بلغت 12 مليون جنيه إسترليني، فسيكون القائمون عليه في غاية السعادة.

يذكر أن أم «فورتيتودين» هي «مينيدريس»، التي أنجبت «ميجرد تايم»، الفائز مرتين في سباقاتٍ رفيعة المستوى، وهو من نسل «فرانكل»، أما «فورتيتودين» و«ريبلز رومانس» فهما من نسل «دوباوي».

ومن جهة أخري يُعاني»كالانداجان«، نجم سباقات آغا خان، من الإرهاق وقد يغيب عن بقية الموسم الأوروبي ليحافظ على لياقته استعداداً لهدفه الدولي الكبير.

ولن يشارك»كالانداجان" في أي من سباقي الفئة الأولى الرئيسيين القادمين للمسافات المتوسطة لجميع الأعمار هذا الصيف، وقد يغيب عن بقية الموسم الأوروبي بالكامل، حيث يسعى ممثل مزارع آغا خان والمدرب فرانسيس جرافارد إلى منح الحصان البالغ من العمر خمس سنوات راحة وأفضل فرصة ممكنة للدفاع عن لقبه في كأس اليابان في 29 نوفمبر القادم.