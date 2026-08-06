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الرياضة

سفير الإمارات يزور بعثة دبا الحصن في مصر

سفير الإمارات يزور بعثة دبا الحصن في مصر
6 أغسطس 2026 10:30

فيصل النقبي (دبا الحصن)
زار حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي دبا الحصن، المقيمة حالياً في جمهورية مصر العربية، في زيارة هدفت إلى الاطمئنان على سير معسكر الفريق الخارجي استعداداً للموسم الرياضي الجديد من دوري الدرجة الأولى.
وكان في استقباله محمد خليفة النعيمي، مدير النادي، حيث رحب بالزيارة، مشيداً بما تمثله من دعم معنوي للاعبين والجهازين الفني والإداري، وحرص السفير على متابعة تحضيرات الفريق.
واطلع الزعابي على البرنامج الإعدادي وخطط العمل، متمنياً للفريق التوفيق في الموسم المقبل، ومؤكداً أهمية المعسكرات الخارجية في رفع جاهزية اللاعبين قبل انطلاق المنافسات.
وفي ختام الزيارة، أعرب مسؤولو نادي دبا الحصن عن شكرهم وتقديرهم للسفير على هذه الزيارة، التي أسهمت في رفع معنويات اللاعبين ومنحتهم حافزاً كبيراً لمواصلة الاستعدادات للموسم الجديد.

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