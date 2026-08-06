الفجيرة يهزم معيذر بثنائية ودية في معسكر تركيا

فيصل النقبي (الفجيرة)

واصل فريق الفجيرة الأول لكرة القدم نتائجه المميزة في معسكره الخارجي المقام في تركيا، بعدما حقق فوزه الثالث ودياً بتغلبه على معيذر القطري بهدفين دون مقابل، سجلهما محمد عبدالرحمن وساندر بن بشير، في مباراة شهدت أداءً جيداً من لاعبي الفريق ضمن البرنامج الإعدادي للموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى.

وجاءت المباراة لتمنح الجهاز الفني فرصة جديدة للوقوف على جاهزية اللاعبين من الناحيتين الفنية والبدنية، إلى جانب مواصلة تطبيق الجوانب التكتيكية، مع إشراك عدد من العناصر بهدف الوصول إلى أفضل مستوى من الانسجام قبل انطلاق منافسات دوري الدرجة الأولى، وتم تبادل الدروع التذكارية بين الفريقين بعد اللقاء في أجواء إيجابية .

ويؤكد الفجيرة من خلال نتائجه الإيجابية في معسكره الخارجي جاهزيته المتصاعدة، بعدما سبق له الفوز على الخور القطري والمحرق البحريني، ليواصل تحقيق الاستفادة الفنية من مبارياته الودية، في إطار سعيه للدخول بقوة في منافسات دوري الدرجة الأولى هذا الموسم والمنافسة على تحقيق أهدافه.