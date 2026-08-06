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الرياضة

الشرطة الكورية تداهم مقر اتحاد الكرة بسبب هونج

الشرطة الكورية تداهم مقر اتحاد الكرة بسبب هونج
6 أغسطس 2026 11:30

سول (رويترز)
قالت شرطة سول لرويترز إنها داهمت مكاتب اتحاد كوريا الجنوبية لكرة ​القدم اليوم الخميس، في إطار تحقيق يتعلق "بعرقلة سير العمل" بشأن تعيين مدرب المنتخب الوطني السابق هونج ميونج-بو.
وعاد هونج لتدريب المنتخب ​الوطني ‌في عام 2024، بعد ⁠أن ​شغل المنصب سابقاً بين عامي 2013 و2014. وأثار تعيينه جدلاً بعد أن تخلى الاتحاد الكوري لكرة القدم عن عملية بحث استمرت ‌شهوراً وشملت مرشحين أجانب، وعينه بعد اجتماع ‌قصير.
وعادت القضية إلى الواجهة بعد أداء كوريا الجنوبية المخيب للآمال في كأس العالم، والذي ​انتهى بخروجها من دور المجموعات.
وفي جلسة استماع برلمانية الشهر الماضي، رفض هونج مزاعم النواب بأنه تلقى معاملة خاصة في تعيينه، وتحمل مسؤولية فشل كوريا الجنوبية في ‌البطولة.
وقالت وزارة الرياضة ​الكورية الجنوبية في أكتوبر 2024 إن الاتحاد الكوري لكرة القدم خالف قواعده الخاصة في تعيين كل من هونج ​والمدرب السابق ‌يورجن ⁠كلينسمان، ووجدت ‌أن لقاء المدير الفني للاتحاد ‌مع هونج لا يشكل مقابلة رسمية.
ومع ذلك، لم تجد ⁠الوزارة أي دليل على تصرف غير قانوني ​ولم تأمر بإلغاء عقد هونج.
وبدأت الشرطة بالفعل التحقيق في شكاوى تتعلق بتدخل غير لائق في تعيين هونج قبل انطلاق كأس العالم.
ولم يعلن عن أي نتائج جنائية ​ضد هونج أو مسؤولي الاتحاد الكوري لكرة ​القدم. 

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