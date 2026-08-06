رحيمي يطمئن جماهير العين: «الزعيم» يسير في الطريق الصحيح

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أكد المغربي سفيان رحيمي، نجم العين، أن فريقه يسير في الطريق الصحيح خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، مشدداً على أن النتائج في المباريات الودية تأتي في إطار رفع الجاهزية الفنية والبدنية، فيما يبقى الهدف الوصول إلى أفضل مستوى قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وجاءت تصريحات رحيمي عقب خسارة العين أمام تولوز الفرنسي 0-1، مساء الأربعاء، في رابع مبارياته الودية ضمن معسكره الخارجي في إسبانيا.

وقال رحيمي، الذي انضم مؤخراً إلى تحضيرات الفريق بعد انتهاء فترة الراحة، التي أعقبت مشاركته مع منتخب المغرب في نهائيات كأس العالم 2026: «الحمد لله عدت إلى التدريبات بعد فترة التوقف القصيرة، والأجواء داخل الفريق جيدة جداً، واللاعبون يعملون بجدية كبيرة في التدريبات والمباريات الودية».

وأضاف: «رغم نتيجة مباراة تولوز، قدم اللاعبون مستوى جيداً، وهذه المباريات تدخل في إطار الاستعدادات للموسم الجديد، ونتمنى أن نظهر بصورة أفضل في المباراة الأخيرة، حتى ندخل منافسات الدوري بأفضل جاهزية».

وأشار نجم «الزعيم» إلى أن فترة الإعداد تمثّل مرحلة مهمة للانسجام بين عناصر الفريق، وقال: «هي فترة للتعارف بين اللاعبين الجدد والقدامى، والتأقلم مع أفكار الجهاز الفني، المؤشرات إيجابية، وما زال أمامنا الوقت للوصول إلى المستوى الذي نطمح إليه».

ووجه رحيمي رسالة إلى جماهير العين، قائلاً: «الاستعدادات تسير في أجواء رائعة، ونتمنى أن نفرح جماهيرنا، ونواصل ما حققناه في الموسم الماضي، وأن نحتفل معاً في نهاية الموسم».

من جانبه، أكد إبراهيم جونيور، لاعب العين الصاعد (19 عاماً)، أن وجوده مع الفريق الأول يمثّل فرصة كبيرة لتطوير مستواه، وقال: «أنا سعيد للغاية بالتواجد مع الفريق، وأستفيد يومياً من خبرات اللاعبين والجهاز الفني، والجميع يساعد اللاعبين الشباب على التطور».

وأضاف: «قدمنا مباراة جيدة أمام تولوز، وصنعنا فرصاً، لكن هذه أمور تحدث في كرة القدم، وسنواصل العمل بجد حتى نكون في أفضل جاهزية قبل انطلاق الموسم».

وخسر العين أمام تولوز الفرنسي بهدف دون رد، سجله غايتان باخوش في الشوط الثاني بضربة رأس إثر ركلة ركنية، في رابع مبارياته الودية ضمن معسكره الخارجي.

وكان «الزعيم» استهل برنامجه الإعدادي بالفوز على أمل الدروة المغربي 6-0، قبل التعادل مع إلتشي الإسباني 2-2، ثم الدرعية السعودي 1-1، على أن يختتم تحضيراته بمواجهة أوساسونا الإسباني مساء السبت، في طريق العودة إلى الإمارات.

ويستهل العين حملة الدفاع عن لقب دوري أدنوك للمحترفين بمواجهة مضيفه بني ياس يوم 16 أغسطس، بعدما توّج في الموسم الماضي بثنائية الدوري وكأس رئيس الدولة، كما ينتظر مشاركة قوية في دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب منافسة عدد من نجومه ومدربه فلاديمير إيفيتش على جوائز رابطة المحترفين للموسم 2025-2026، التي تقام في 10 أغسطس بأبوظبي.