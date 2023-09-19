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«حمدان بن محمد لإحياء التراث» يشارك في «الشارقة الدولي للراوي»

«حمدان بن محمد لإحياء التراث» يشارك في «الشارقة الدولي للراوي»
19 سبتمبر 2023 15:57

دبي (الاتحاد)
شاركت إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في ملتقى الشارقة الدولي للراوي في نسخته الـ 23، والذي انطلق يوم 18 في معرض إكسبو الشارقة ويستمر حتى 20 سبتمبر الجاري بمشاركة 47 دولة. تحمل الدورة الحالية شعار «حكايات النباتات»، وتضم مجموعة من أهم الرواة على المستويين العربي والدولي، ممن يعدون مراجع في حفظ التراث غير المادي.
وأكدت فاطمة سيف بن حريز، مدير إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، على أهمية المشاركة في ملتقى الشارقة الدولي للراوي في نسخته الـ 23، والاحتفاء بحملة الموروث الشعبي، فهم يعتبرون مخزوناً ثقافياً وفكرياً لا ينضب، ونحافظ معهم ومن خلالهم على تراثنا العريق. وتابعت: يتميز الملتقى بدورته الحالية بالمشاركة الغنية من الناحيتين النوعية والكمية، وهو بمثابة فرصة مهمة لتقديم أحدث إصدارات ومبادرات المركز المتواصلة، بالإضافة لعرض أعمال وإنجازات المركز.
وأضافت بن حريز تضمنت منصة المركز مجموعة كبيرة ومتنوعة من إصدارات المركز، بالإضافة إلى ركن خاص بمبادرة «وثيقتي» يحتوي على مجموعة من الوثائق التاريخية التي تتحدث وتوثّق فترات تاريخية مختلفة في تاريخ دولة الإمارات، بالإضافة إلى شريطاً وثائقياً مصوراً يبرز مجموعة من الأحداث والمعالم التاريخية والتراثية في الدولة.
كما قدمت «مريم الزعابي» باحث أول في إدارة البحوث والدراسات في المركز، «خروفة» بعنوان «حمدان والنخلة» للكاتبة الإماراتية «عائشة الغيص»، إضافة إلى ندوة خاصة عن «الحناء» تتحدث عن أنواعه وأهميته في التراث الإماراتي.
وزخر الملتقى بمجموعة من الأنشطة الفكرية والثقافية والورش التدريبية والبرامج التفاعلية مع الجمهور، حيث ناقشت الجلسات الفكرية والندوات التخصصية قائمة من الموضوعات الغنية والمتنوعة، بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء والدارسين، بالإضافة إلى مقهى الراوي، ومكتبة الملتقى، وركن التواقيع والإطلاقات، إلى جانب عدد كبير من الكتب والإصدارات والكتيبات. 

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