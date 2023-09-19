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فتح باب التطوّع في «معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023»

فتح باب التطوّع في «معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023»
19 سبتمبر 2023 20:41

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت «هيئة الشارقة للكتاب» بالتعاون مع «مركز الشارقة للعمل التطوعي» عن فتح باب التسجيل للمتطوعين في فعاليات الدورة لـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يقام في الفترة ما بين 1-12 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، في فرصة تتيح للشباب المشاركة بفعالية في إنجاح المعرض وخدمة جمهوره واكتساب مهارات إضافية من خلال العمل التطوعي.
ووجهت الهيئة دعوة للراغبين في التطوع من الفئات العمرية 18-60 عاماً بالتسجيل حتى 25 سبتمبر الجاري، على الرابط التالي:
https://sssd-volunteer.shj.ae/volunteers/opportunity_details/11489
وسيتم قبول المتطوعين الذين لديهم مهارة تمكنهم من الإبداع في الإشراف على الاحتفالات، ودعم وإرشاد زوار المعرض ومساعدة القائمين على دور النشر، والتعاون مع فرق العمل الأخرى، مثل فريق الدعم الفني، وفريق الموارد المالية.
وسيكون المتطوعون شركاء في إنجاح فعاليات المعرض، من خلال التعرف المسبق على برنامجه وقاعاته وأنشطته، والاستعداد لتزويد الزوار بالمعلومات والمواعيد وأماكن تنظيم الجلسات والورش والعرض الفنية والتفاعلية، ومساعدة العائلات وكبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل مشاركتهم واستفادتهم من الأنشطة والوصول إلى قاعات وأجنحة المعرض.
وسيطلب من المتطوعين الذين يتم قبولهم حضور المعرض طوال أيام تنظيمه التي تمتد لـ12 يوماً واختيار التطوع في أي من الفترتين: الفترة الصباحية من 9:00 صباحاً وحتى 3:00 عصراً، والفترة المسائية من 4:00 حتى 10:00 مساءً، للإسهام في توفير تجربة مفيدة وممتعة لجميع زوار المعرض.

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