الإعلان عن المرشحين للفوز بجائزة ريتشارد ميل للفنون

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن كل من متحف اللوفر أبوظبي، والعلامة التجارية السويسرية لصناعة الساعات الفاخرة «ريتشارد ميل»، عن أسماء الفنانين السبعة المُرشحين لنيل جائزة ريتشارد ميل للفنون، على هامش النسخة الثالثة من معرض فن الحين 2023 الذي يسلّط الضوء على موضوع «الشفافيات».

وشهد هذا العام العديد من المشاركات من فنانين يقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويحملون جنسيات مختلفة، وقد تمكنت مجموعة مختارة من 7 فنانين من الوصول إلى القائمة النهائية التي يتطلع إليها كافة المشاركين، ومن المُقرر أن يستضيف معرض «فن الحين 2023» أعمالاً لفنانين ينتمون إلى دول مختلفة، من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، والمملكة العربية السعودية، والهند، وسوريا.

الفنانون المرشحون

فيما يلي أسماء الفنانين المرشحين لنيل جائزة ريتشارد ميل للفنون: آلاء طرابزوني، وفرح بهبهاني، وهاشل اللمكي، ونبلة يحيى، وسارة براهيم، وسوسن وبحر البحر، وزهرة الغامدي.ولأول مرة، سيحظى الفنانون المرشحون بفرصة لعرض أعمالهم تحت قبة المتحف، حيث ستُعرض أعمالهم في إطار استجابتهم الفنية لموضوع «الشفافيات»، وهو الموضوع الذي تركز عليه نسخة هذا العام من معرض «فن الحين»، كما سيجري اختيار فنان واحد من بين هؤلاء المرشحين ليفوز بجائزة ريتشارد ميل للفنون، حيث سيحظى بهذا اللقب الرفيع وسيحصل على جائزة نقدية قدرها 60 ألف دولار أميركي.

يُذكر أن معرض فن الحين 2023، الذي سيفتح أبوابه أمام الجمهور اعتباراً من 24 نوفمبر 2023 وستستمر فعالياته حتى 18 فبراير 2024، سيمنح الجمهور فرصة للتعرف على تفسيرات الفنانين لمفهوم الشفافية، من خلال تسليط الضوء على أهميته البصرية والإدراكية. وتوظف المنحوتات والأعمال التركيبية المعروضة هذا العام، والتي تتولى تنسيقها مايا الخليل، التفاعل بين الظل والضوء والانعكاسات على سطح الماء.

تحدٍّ ملهم

في إطار تعليقها على قائمة المرشحين النهائيين، صرحت مايا الخليل قائلة: «لقد كانت مراجعة عروض المشروعات المُقدمة في إطار المشاركات في النسخة الثالثة من معرض «فن الحين» في اللوفر أبوظبي بمثابة تحدٍّ ملهم، وقد أثار هذا العدد الكبير من المشاركات المتميزة والمحفزة للفكر إعجاب أعضاء لجنة التحكيم، حيث فتحت تلك الأعمال الفنية آفاقاً جديدة، كما أسهمت في توسيع نطاق موضوع «الشفافيات» بطرق مدهشة. يستخدم هؤلاء الفنانون المواد بطرق طموحة، ويبحثون في الروايات التاريخية، ويوجهون إلينا الدعوة من خلال أعمالهم للتفكّر في القضايا الملحة ذات التأثير على المستويين المحلي والعالمي».

وأضافت قائلة: «لقد كان اختيار سبعة أعمال تركيبية فقط أمراً صعباً، ولكنه سيؤتي ثماره، حيث تُنشِئ القطع التي جرى اختيارها فيما بينها حواراً مثيراً للاهتمام من خلال المواد المستخدمة في إعدادها، وتفسيراتها، ومفاهيمها المتنوعة. وإنه ليسعدني أن يحظى هؤلاء الفنانون بفرصة لعرض إبداعاتهم في أحد أكثر متاحف العالم تميزاً، كما أتطلع إلى رؤية ما سيحققونه من تطور على مدار الأشهر المقبلة».

لجنة التحكيم الدولية

تضم لجنة التحكيم الدولية التي أُعلن عنها في أغسطس كلاً من: سمو الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نھیان، مستشار في وزارة الخارجية الإماراتية، ورئيس منصة «أ.ع.م اللامحدودة» وأحد كبار جامعي الأعمال الفنية، ورعاة مركز بومبیدو، والمتحف البريطاني، ومؤسسة الشارقة للفنون، والدكتورة ثريا نجيم، مديرة قسم الفنون الإسلامية في متحف اللوفر في فرنسا، والمديرة السابقة لإدارة المقتنيات الفنية وأمناء المتحف والبحث العلمي في متحف اللوفر أبوظبي، ومايا الخليل، قيّمة فنيّة مستقلة، ومستشارة في مجال الفنون، والمديرة المؤسِّسة السابقة لمعرض أثر في جدة، ومنسقة معرض فن الحين 2023 في اللوفر أبوظبي، وكلير ليلي، مديرة حديقة يوركشاير للمنحوتات، والتي كانت ضمن أعضاء لجنة الاختيار في معرض المنحوتات السنوي «Frieze Sculpture» خلال الفترة من 2012 إلى 2022 في حديقة ريجنت بارك في لندن، وعضو مجلس أمناء مؤسسة «آرت يو كيه» في لندن، ومؤسسة جورج ريكي، نيويورك، ومؤسسة جوبيتر آرتلاند، إدنبرة، والدكتور غيليم أندريه القائم بأعمال مدير إدارة المقتنيات الفنية وأمناء المتحف والبحث العلمي في متحف اللوفر أبوظبي، حيث يمتلك خبرة واسعة في مجال المتاحف إضافةً إلى عمله كخبير أثري ومؤرخ فني، ومحمد كاظم، الفنان الإماراتي الشهير الذي جرى اختياره من قبلُ ليكون ضمن قائمة المرشحين لنيل جائزة معرض فن الحين في نسخته المُقامة عام 2021.