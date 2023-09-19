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التعليم والمعرفة

«نادي كتاب بيت الحكمة» يعزز الوعي بقضايا البيئة والاستدامة

«نادي كتاب بيت الحكمة» يعزز الوعي بقضايا البيئة والاستدامة
19 سبتمبر 2023 20:45

الشارقة (الاتحاد)

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يعاود بيت الحكمة إطلاق برنامج «نادي الكتاب» الفصليّ في جولة جديدة تبدأ من شهر سبتمبر الجاري وتستمر حتى شهر نوفمبر، يتم من خلالها تناول ثلاثة عناوين من أبرز الكتب الأدبية وأكثرها تأثيراً وانتشاراً بهدف التوعية بقضايا البيئة والاستدامة، وتسليط الضوء على التغيرات البيئية وأثرها على حياتنا، وما يجب علينا اتخاذه للحفاظ على جودة البيئة وضمان استدامتها. فعلى مدار ثلاثة أشهر متتالية، يدعو بيت الحكمة أفراد المجتمع للمشاركة في قراءة الكتاب المختار لكل شهر، ومن ثمّ حضور جلسة للنقاش وتبادل الآراء بخصوص ما ورد في الكتاب من محاور وموضوعات، يلي ذلك ورشة لصقل مهارات المشاركين وتعزيز قدرتهم على الكتابة الإبداعية الواقعية بقيادة الدكتور نزار أنداري، وهو أستاذ مشارك وصانع أفلام ومبرمج ثقافي. وقد راعى بيت الحكمة اختيار عناوين تميزت بتنوعها لتناسب مختلف فئات القرّاء، مستهدفاً بذلك توسيع قاعدة زائريه من المثقفين ومحبي القراءة والراغبين في الاكتشاف والتعلم في مجالات مختلفة، كما فتح «بيت الحكمة» باب التسجيل للمهتمين في المشاركة على الرابط التالي https://linktr.ee/houseofwisdom. حماية البيئة يبدأ البرنامج بقراءة ومناقشة كتاب شهر سبتمبر وهو كتاب «الربيع الصامت»، للكاتبة المتخصصة في المحتوى العلمي راشيل كارسون، وهو عمل رائد وواسع الانتشار في مجال التوعية البيئية، يطرحُ رؤية مختلفة بشأن الممارسات البشرية التي تشكل خطورة على البيئة الطبيعية. وعلى مدار شهر أكتوبر، تأخذنا رواية «ساحر من إيرثسي» لكاتبة الخيال العلمي الأميركية أورسولا لوجوين، إلى عوالم خيالية وآسرة عبر أرخبيل «إيرثسي» الأسطوري، لتكشف تعقيدات الهوية والتوازن الدقيق للطبيعة من خلال أسلوب سردي مبتكر وغير مألوف للمغامرات المثيرة والشيّقة. أمّا كتاب شهر نوفمبر فهو «نزف الحجر» للكاتب إبراهيم الكوني، وهي رواية كلاسيكية امتزجت فيها الأسطورة بالواقع لتصور لنا علاقة الارتباط الوثيق بين ابن الصحراء وبيئته ومدى تأثّر طباعه وشخصيته بهذه البيئة بما فيها من مظاهر الفطرة والقسوة، وآمال وآلام.

بيت الحكمة
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