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«بوابة».. معرض الحركة والإبصار والكلام

«بوابة».. معرض الحركة والإبصار والكلام
20 سبتمبر 2023 01:26

أبوظبي (الاتحاد)

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يطلق «فن أبوظبي» معرضه السنوي «بوابة» في الثاني والعشرين من نوفمبر المقبل، ويجمع المعرض الذي تحتضنه منارة السعديات في أبوظبي، عدداً من صالات العرض المحلية والدولية التي تقدم باقة منتقاة بعناية من الأعمال الفنية.. وتمتد الفعاليات لتشمل جميع أنحاء الإمارة بعروض مميزة تحوي أعمالاً تركيبية مميزة.
ويدعو المعرض الذي يعد تتويجاً لبرنامج الفنون البصرية الذي يقدمه «فن أبوظبي» على مدار العام، الزوار إلى التعامل مع الأعمال الفنية باعتبارها تراكيب موحية يستخدمها الفنانون لتأمل العالم وتفسيره.. وتقدم الأعمال أفكاراً متنوعة حول تكوين المعنى من خلال اللغة أو الإبحار في الفراغ، أو من خلال انفعالاتنا الجسدية المتمثلة في الحركة والإبصار والكلام.

أبوظبي
الإمارات
فن أبوظبي
منارة السعديات
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