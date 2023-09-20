غداً انطلاق «مهرجان كلباء العاشر للمسرحيات القصيرة»

محمد عبدالسميع (الشارقة)

أقيم، أمس، مؤتمر صحفي للإعلان عن مهرجان كلباء العاشر للمسرحيات القصيرة، الذي تنطلق فعالياته مساء غدٍ الجمعة برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في المركز الثقافي بمدينة كلباء، ويستمر حتى 27 سبتمبر الجاري.

وقالت مريم المعيني، رئيسة اللجنة الإعلامية، إن المهرجان الذي يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، يجسّد حرص إمارة الشارقة على الثقافة والمعرفة وتأهيل المواهب المسرحية نحو مستقبل مشرق، باعتباره ملتقى فنياً ومعرفيّاً وثقافيّاً لدعم الطاقات المسرحية الواعدة، وتعزيز الخبرات، وتوسيع الآفاق في المسرح «أبو الفنون».

وألقت المعيني الضوء على المهرجان الذي حقق نجاحاً ملموساً في دعم هواة المسرح الواعدين، بما أتاحه من ورش تدريبية عملية ومحاضرات تثقيفية ولقاءات إعلامية، كما احتفى بعروض مسرحية مميزة تستضيفها المهرجانات والمناسبات المسرحية الكبرى التي تقيمها دائرة الثقافة.