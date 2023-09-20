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التعليم والمعرفة

«أبوظبي للغة العربية» يُصدر رواية «الحرب الخفيّة»

غلاف الرواية
21 سبتمبر 2023 01:34

أبوظبي (الاتحاد)

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أصدر مركز أبوظبي للغة العربية، من خلال مشروع «كلمة»، الترجمة العربية لرواية «الحرب الخفية»، للكاتب الفرنسي جان مارك مورا، وأنجزتها المترجمة والأديبة اللّبنانيّة ماري طوق، وراجعها وقدّم لها الشّاعر والأكاديميّ العراقيّ المقيم في باريس كاظم جهاد.
وحسب مقدّمة المُراجع، صدرت «الحرب الخفيّة» عام 2018 قبل جائحة «كورونا» بأقلّ من عامين، وفي ذلك مصادفة شيقة، ووصلت إلى التّصفية النّهائيّة لجائزة رونودو للرّواية. وتدور قصتها حول الفتاة ليلي التي تنشأ بلا أبوين في بدايات القرن العشرين، واسمها في البداية هو ليليت، وبين الدّلالة المحايدة للاسم «ليلي» وتلك المعبّأة بمحمول أسطوريّ معروف للاسم «ليليت»، يقوم في حياة هذه المرأة ووعيها صراع محتدم ومستمرّ يقف القارئ على تفاصيله المقلقة، ولعلّه يلخّص كاملَ سرّ الرّواية.
وكما كتب المُراجع، يتَجابه في «الحرب الخفيّة» عالَمان هما على طرفَي نقيض: عالم البراءة والموهبة والإيمان بالعِلم الحقّ، وعالَم الشّعوذة والدّجل الدّينيّ والِعلميّ واستغلال المواهب والقدرات لغايات إجراميّة. وإذا بـ«الجائحة» تضيف نفسها إلى حرب البشر، بصفتها حرباً شعواء أخرى، لا من خلال خفائها المُلغِز وانتشارها وأذاها المريعَين فحسب، بل بفعل الجشع الآثم لبعض البشر أيضاً.

مركز أبوظبي للغة العربية
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