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«مهرجان البدر» يعزز حضور فن الخط العربي

«مهرجان البدر» يعزز حضور فن الخط العربي
20 سبتمبر 2023 22:34

الفجيرة (وام)

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تميزت النسخة الثانية لمهرجان البدر، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، بتنوع الأعمال الفنية لمعرض استثنائي يضم عدة فنون جميلة في الفترة من 18 إلى 23 سبتمبر الجاري، وتزامنًا مع ذكرى المولد النبوي الشريف، ويقام المهرجان بالشراكة مع وزارة الثقافة والشباب في مركز الفجيرة الإبداعي.ويتضمن المعرض أكثر من 56 عملاً فنياً منها المرقعات بالزخارف التركية والفارسية، والذي تتميز بتنوع الأنماط الفنية للزخرفة ما بين الأنماط الكتابية والانماط النباتية المشابهة للطبيعة ودمجها مع العناصر الزخرفية، إلى جانب لوحات فنية للخط العربي لخط الثلث الجلي، والكتابة على شكل باترن، وكتابة الخط العربي بالطريقة الصينية، والتي كتبت على ورق سوان صيني. وتمحورت الكتابات حول الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأسماء الله الحسنى، التي استلهم الفنانون فيها الثقافة الإسلامية وتأثيرها على الفنون التشكيلية المتميزة. ويهدف هذا المعرض إلى تسليط الضوء على مآثر الرسول محمد، عليه الصلاة والسلام، لترسيخها في نفوس الأجيال عبر الفنون، وإبراز الموروث الثقافي والديني لشعوب الوطن العربي احتفاءً بمناسبة المولد النبوي الشريف. ​

المولد النبوي الشريف
المولد النبوي
الخط العربي
الفجيرة
فن الخط العربي
ذكرى المولد النبوي
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