طرق الظفرة في محاضرة افتراضية

أبوظبي (الاتحاد)

نظم نادي تراث الإمارات محاضرة افتراضية بعنوان «الطرق الصحراوية القديمة في منطقة الظفرة»، قدمها علي أحمد المر الباحث في التاريخ والتراث المحلي، وتحدث فيها عن كتابه الصادر عن الأرشيف والمكتبة الوطنية ويحمل الاسم نفسه، ويوثق الطرق القديمة التي كان يستخدمها سكان الظفرة، ويوضح معالمها.

وقال المر: إن الظفرة، في إمارة أبوظبي، من المواقع المشهورة في شرق الجزيرة العربية، وتحدث عن المناطق الرئيسة فيها، وما يميز كل منطقة من ناحية التربة أو المياه أو المساحة، وحدودها وسكانها، وفي صدارتها مناطق الطف، وبينونة، وساحل الحمرة.