3 مباريات تجهز منتخب اليد لـ «التصفيات الأولمبية»



رضا سليم (دبي)



يواصل منتخبنا الوطني لكرة اليد تدريباته اليومية بصالة المدرسة الفرنسية في دبي، استعداداً للمشاركة في التصفيات الآسيوية للرجال المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024» التي ستقام في قطر خلال الفترة من 18 إلى 28 أكتوبر المقبل، وتستمر تدريبات المنتخب حتى يوم 11 أكتوبر، على أن تتوجه البعثة إلى الدوحة يوم 14 أكتوبر.

وتضم القائمة محمد إسماعيل، وعبدالرحمن خميس، وأحمد هلال، وأحمد عبدالله، وسيف الأنصاري، وطارق شاهين، وإبراهيم القرص، وهلال الضو، ومرزوق أحمد، وراشد فرامرز، وراشد المطوع، وعبدالله خميس، وصلاح بشير، وصالح جمعة، وسعود سليمان، وإبراهيم البلوشي، وزايد الدوسري، وسالم خلفان، وسعيد مبارك، ومحمد عبدالله، وبلال مال الله، ومبارك عبدالله.

وأكد فيصل الطواش عضو مجلس إدارة اتحاد اليد، رئيس لجنة المنتخبات، أن التجهيزات للتصفيات تسير في الاتجاه الصحيح بتواجد اللاعبين والتزامهم مع الجهاز الفني برئاسة الفرنسي بروستوفاك، والبرنامج بدأ يوم 21 سبتمبر الماضي، ومستمر حتى موعد السفر إلى الدوحة، وخلال المعسكر سيخوض المنتخب مباراتين وديتين أمام منتخب عمان يومي 6 و7 أكتوبر بمدينة العين، وبعد السفر للدوحة تم الاتفاق على إقامة مباراة ودية مع منتخب قطر، قبل أن يدشن المنتخب منافساته في التصفيات.

وأضاف: المنتخب يدشن مشواره في التصفيات بمواجهة كوريا الجنوبية 18 أكتوبر، ضمن المجموعة الأولى، والتي تضم معهما قطر والسعودية والهند والصين، فيما يلعب مباراته الثانية 19 أكتوبر أمام الصين، ويحصل على راحة، ويعود للقاء قطر 21 أكتوبر، والسعودية 22 أكتوبر، ثم الهند 24 أكتوبر، مع نهاية الدور الأول للتصفيات، وهناك دعم من مجلس إدارة الاتحاد للمنتخب.

وأشار إلى أن برنامج الإعداد المكثف قبل التصفيات الأولمبية سوف يستمر بعد التصفيات، استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية للرجال المؤهلة لبطولة العالم، والتي ستقام في البحرين يناير 2024، وهناك اتجاه لإقامة معسكر خارجي قبل البطولة الآسيوية، وأيضاً نسعى لإقامة بطولة ودية دولية خلال شهر ديسمبر المقبل، بمشاركة فرق أوروبية وخليجية ويشارك فيها 4 منتخبات، وبرنامج الجهاز الفني موجود على طاولة مجلس إدارة الاتحاد، وهناك الكثير من المقترحات والأفكار، وسنبدأ الترتيب لمرحلة البطولة الآسيوية بداية من شهر نوفمبر المقبل.





