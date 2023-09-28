اتحاد كُتَّاب وأدباء الإمارات يعلن استراتيجيّته الجديدة

محمد عبدالسميع (الشارقة)

قال سلطان العميمي، رئيس مجلس إدارة اتحاد كُتَّاب وأدباء الإمارات، إن الاتحاد يواصل مسيرته الأدبية من خلال موسمه الثقافي الجديد، معلناً في مؤتمر صحفي أمس، الخطة الاستراتيجية للاتحاد، للسنوات العشر المقبلة في الفتره من (2023 - 2033).

وتحدث العميمي عن محتوى الخطة في رسم النهج المستقبلي كمرحلة جديدة في مسيرة الاتحاد، والعمل في ضوء المبادئ العشرة التي أعلنتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، تزامناً مع مرور 50 عاماً على قيام الدولة.

وقال، إن الخطة تأتي لتعبّر عن رغبة اتحاد كُتَّاب وأدباء الإمارات في تطوير العمل الثقافي، لتحقيق أعلى درجات العطاء، ولدعم الحركتين الثقافية والإبداعية، من خلال رعاية الكُتّاب والأدباء في الإمارات، واكتشاف المواهب الشابة ودعمها، وإدامة الحراك الثقافي والأدبي الإماراتي وتنميته إبداعيّاً ومعرفيّاً، والحفاظ على اللغة العربية الفصحى في الإنتاج الإبداعي والفكري، بمشاركه مختلف الأجيال في الإمارات في صناعة المشهد الإبداعي والفكري والثقافي، بما يتوافق مع الاعتزاز بالهوية المحلية الأصيلة، من خلال إقامة فعالية سنوية يشارك فيها مختلف أجيال الكُتَّاب في الإمارات في يوم الكاتب الإماراتي.

وأكد العميمي، أهمية تعزيز حضور المنتج الإبداعي للأجيال في إصدارات الاتحاد وبرامجه الثقافية طوال العام، وتعزيز المشاركة الخارجية لأعضاء الاتحاد. وتحدث عن أهمية حضور الأدب الإماراتي في مناهج المراحل التعليمية والدراسات العليا، واكتشاف المواهب الأدبية ودعمها، وتعزيز الحضور الإعلامي لاتحاد كُتَّاب وأدباء الإمارات، ومواكبة الوسائط الإعلامية الحديثة في ذلك.

من جهتها، لفتت الكاتبة عائشة سلطان، نائب رئيس اتحاد كُتَّاب وأدباء الإمارات، إلى عودة جائزة غانم غباش للقصة القصيرة تحت مظلة الاتحاد، ولاسيما أن المرحوم أسهم في تأسيس أول اتحاد إماراتي للكُتَّاب والأدباء عام 1984. وتحدثت الأديبة شيخة الجابري رئيس الهيئة الإدارية لفرع أبوظبي خلال المؤتمر الذي أدارته شيخة المطيري، أمين السر العام، عن البرنامج الثقافي مشيرة إلى تضمنه العديد من الورش الداعمة للخطة الاستراتيجية.