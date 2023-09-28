«جائزة اتصالات لكتاب الطفل» تستقطب 507 مبدعين من 22 دولة

الشارقة (الاتحاد)

بمشاركة قياسية من 22 دولة عربية وأجنبية، استقطبت جائزة اتصالات لكتاب الطفل في دورتها الخامسة عشرة، التي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين برعاية شركة «اتصالات من e&» 507 مشاركات، قدّمها 95 ناشراً و215 كاتباً و197 رساماً، من بينهم مرشحون من دول تشارك في الجائزة لأول مرة، وهي ماليزيا وسويسرا وفنلندا وتشاد، للفوز بفئات الجائزة الخمس التي تستقبل إبداعات صُنّاع كتب الأطفال واليافعين باللغة العربية.

وارتفع عدد الترشيحات إلى 323 ترشيحاً في دورة هذا العام بنسبة 17% عن العام الماضي الذي شهد 276 ترشيحاً، حيث تصدَّرت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول في عدد الترشيحات بـ115 ترشيحاً، مؤكدة دورها الرائد في دعم وتشجيع المبدعين في صناعة النشر الموجه للأطفال، وجاءت مصر في المركز الثاني 44 ترشيحاً، تلتها لبنان 33 ترشيحاً، ثم الأردن31 ترشيحاً، والسعودية 19 ترشيحاً.

وتوزعت الترشيحات المشاركة على الفئات الخمس للجائزة، بواقع 65 كتاباً لفئة «الطفولة المبكرة»، و136 كتاباً لفئة «الكتاب المصور»، وفئة «كتاب ذي فصول» 35 كتاباً، ثم فئة «كتاب اليافعين» 49 كتاباً، وأخيراً فئة «كتاب الشعر» 38 كتاباً.

معايير عالمية

وقال عبدالعزيز تريم، مدير عام «اتصالات من e&» في الإمارات الشمالية ومستشار الرئيس التنفيذي: «تستمر (اتصالات من e&) في رعايتها المتواصلة لجائزة اتصالات لكتاب الطفل، انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه المجتمع والثقافة، وإيمانها بأهمية الكتاب في تنمية العقول والقيم والمهارات لدى الأطفال واليافعين، ونحن نسعى إلى جعل الكتاب حاضراً في حياة الأطفال، وأن يكون عنصراً رئيساً في تكوين شخصيتهم من أجل أن يكونوا مواطنين مبدعين ومسؤولين وقادرين على قيادة مسيرة التطور والتنمية الشاملة».

وأضاف: «في ظل التطور الكبير الذي يشهده عالم النشر، تسعى الجائزة إلى اختيار الأجود والأفضل والمتوافق مع المعايير العالمية في صناعة كتاب الأطفال واليافعين، لكي نضع بين أيدي الأجيال القادمة كتباً عالية المستوى تثري مخيلتهم وتزودهم بالمعرفة والقيم، من خلال الاستعانة بلجان تحكيم مؤلفة من نخبة من كبار المتخصصين، واختيار الإصدارات المشاركة بمعايير الجودة والإبداع والابتكار».

ارتفاع ملحوظ

من ناحيتها، قالت مروة العقروبي، رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين: «شهدنا في هذه الدورة ارتفاعاً ملحوظاً للترشيحات المشاركة في الجائزة التي أصبحت على مدى أكثر من 15 عاماً واحدة من أهم الجوائز المحفزة للإبداع في مجال أدب الأطفال واليافعين بالعالم العربي، وهذا يدل على النتائج الإيجابية التي حققتها الجائزة في تطوير وتنويع وتحسين المحتوى الأدبي الموجه للجيل الناشئ، ليس من خلال الإصدارات النوعية فحسب، وإنما أيضاً عبر تطوير قدرات العاملين في صناعة كتاب الطفل العربي».

وأضافت: «نؤمن بأن الكتابة للأطفال واليافعين مهمة عظيمة تحتاج إلى خبرة ودراية وعبقرية أيضاً، لأنها تزرع بذور المعرفة في عقول الأطفال، وتسهم في نموهم وريادتهم وتمكينهم من بناء مستقبل مشرق لأوطانهم، ولذلك فإننا نسعى دائماً إلى تكريم المبدعين في هذا المجال، بما يؤكد الريادة الإماراتية في اكتشاف المواهب وهي تزود المكتبة العربية بأفضل الإصدارات التي تخاطب عقول الصغار بلغة سهلة وممتعة ومفيدة».



1.2 مليون درهم

وتبلغ القيمة الإجمالية لجائزة «اتصالات لكتاب الطفل» 1.2 مليون درهم، مع تخصيص 180 ألف درهم لكل فئة من فئاتها الخمس. ويقسم هذا المبلغ بالتساوي بين المؤلف والرسام والناشر بواقع 60 ألف درهم لكل فائز، باستثناء فئة اليافعين التي يتقاسم جائزتها المالية، المؤلف والناشر فقط، بواقع 90 ألف درهم لكل منهما، وإلى جانب ذلك تم تخصيص 300 ألف درهم لبرنامج «ورشة» التدريبي الذي أطلقته الجائزة في عام 2013. ومن المقرر إعلان أسماء الفائزين بالجائزة خلال فعاليات الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023 التي ستقام ما بين 1 و12 نوفمبر المقبل، بعد تقييم الترشيحات من قبل لجنة تحكيم متخصصة في كل فئة.