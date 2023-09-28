«الإمارات للآداب» تدعو للمشاركة في مسابقتي «شيفرون» و«بنك الشعر»

دبي (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة الإمارات للآداب، نسخة عام 2024 من مسابقاتها الطلابية الثقافية: مسابقة كأس «شيفرون» للقرّاء، ومسابقة «بنك الإمارات دبي الوطني - الشعر للجميع».

وتهدف المبادرتان اللتان تنظمان بالعربية والإنجليزية، إلى دعم المواهب الشابة، وتنمية حب الأدب، وتعزيز التعبير الفني الإبداعي بين الشباب، وتسعى «شيفرون» إلى تعزيز حب القراءة لدى الطلبة، وتنمية مهاراتهم في العمل الجماعي والتفكير النقدي وفهم الأدب. فيما تحتفي مسابقة «بنك الإمارات» بجمال إلقاء الشعر، وتمنح الطلبة فرصة لاستكشاف قدراتهم الشعرية.