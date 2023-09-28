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بيت الشعر في الفجيرة يحتفي بكريم معتوق

بيت الشعر في الفجيرة يحتفي بكريم معتوق
29 سبتمبر 2023 01:07

الفجيرة (وام)

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شهد الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير عام دائرة حكومة الفجيرة الإلكترونية، الأمسية الشعرية «أنشودة الجبل» التي نظمها بيت الشعر في الفجيرة التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، واستضافت الشاعر كريم معتوق «أمير الشعراء 2007» بمرافقة عازفة العود الفنانة شمسة الجسمي، وذلك في قاعة الشهداء بأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة.حضر الأمسية الشعرية خالد الظنحاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وشريف العوضي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والدكتور حمد البقيشي، المدير التنفيذي للجمعية، ونخبة من المثقفين ومحبي الشعر بإمارة الفجيرة.
وأكد خالد الظنحاني، رئيس الجمعية، أهمية الشعر في إثراء الوجدان الإنساني وتقديم المعارف في قوالب إبداعية، مشيراً إلى أن الأمسية تعد إضافة نوعية للحراك الثقافي للجمعية، ومساهمة منها في تعزيز المسيرة الإبداعية بالإمارات، وإمارة الفجيرة على وجه الخصوص، وأن الأمسية شكلت انطلاقة لافتة للموسم الثقافي لبيت الشعر بالفجيرة. 
ورحبت فاخرة بن داغر البلوشي، نائب رئيس الجمعية، بالحضور، مثمنةً الزخم الجماهيري الذي حظيت به أمسية «أنشودة الجيل» من قبل المثقفين والمهتمين بالشعر، معربة عن فخر الجمعية باستضافة أمير الشعراء كريم معتوق.
وقدمت فاخرة بن داغر لمحة تعريفية عن الشاعر الإماراتي كريم معتوق الذي فاز بلقب «أمير الشعراء» في النسخة الأولى للبرنامج عام 2007، وصدر له 19 ديواناً شعرياً وروايتان وكتاب «سيرة ذاتية تشبهني»، ومن أبرز دواوينه: «مناهل» و«طوقتني» و«هذا أنا» و«طفولة» و«حكاية البارحة» و«السامري».
وفي ختام الأمسية، قام الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي يرافقه خالد الظنحاني بتكريم الشاعر كريم معتوق والعازفة الفنانة شمسة الجسمي وأكاديمية الفجيرة للفنون بدروع تذكارية. 

بيت الشعر
كريم معتوق
الإمارات
الفجيرة
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