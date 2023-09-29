السبت 30 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

علي بن تميم: الترجمة عامل مهم في نقل الثقافات والمعرفة

علي بن تميم
30 سبتمبر 2023 00:57

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: دور فاعل لجنوب أفريقيا في إرساء الأمن والسلم الدوليين
مرشحو «الوطني» يكثفون اللقاءات مع الناخبين

قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، بمناسبة «اليوم الدولي للترجمة»، إن الترجمة شكلت منذ القِدم عاملاً مهماً في نقل الثقافات والمعرفة وتشاركها، وفتحت المجال أمام الحضارات لتتعرّف على كنوز الإبداعات المختلفة بعد أن كان عدم فهم اللغة عائقاً أمام ذلك.
وأضاف: «إن جهود الترجمة فتحت الباب واسعاً لتبادل المعارف التي انعكست بدورها على هوية الشعوب، وأوجدت قنوات جديدة للتواصل والتكامل الاجتماعي، وسهّلت نقل العلوم والمعارف والخبرات، وأسهمت في ضمان التنوّع الثقافي وخلق آفاق جديدة للحوار بين جميع الثقافات، وبناء مجتمعات المعرفة الشاملة، والمحافظة على جماليات وخصوصية التراث اللغوي والأدبي بصفة عامة».
وتابع رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «إن الاحتفاء بجهود الترجمة والمترجمين يمثّل تقديراً عالمياً كبيراً لهذا الحراك الأبرز في مجال المعرفة، فتعدّد اللغات وانفتاحها على بعضها بعضاً يلعب دوراً حيوياً في مجالات التنمية البشرية والاجتماعية، ويقلّص الفجوة المعرفية بين الشعوب، ويسهم في التعريف بالمشروعات الإبداعية والحضارية».
وقال: «انطلاقاً من هذا الوعي، تقود دولة الإمارات جهوداً نوعية تتعلّق بالترجمة من اللغات العالمية إلى العربية والعكس، بهدف التعريف بالثقافة محلياً وعربياً، وتعزيز حضور اللغة العربية عالمياً. وتحرص القيادة الحكيمة على إيجاد جيل متمكّن من مصادر المعرفة، مهتمّ بالترجمة، قادر على التواصل مع نظرائه على اختلاف لغاتهم ورؤاهم».
وأكد أهميةَ الدور الذي يقوم به مشروع «كلمة» للترجمة الذي انطلق عام 2007 برعاية ودعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيّان، رئيس الدولة، حفظه الله.
وقال: «إن مشروع “كلمة” للترجمة الذي يديره مركز أبوظبي للغة العربية، إحدى أبرز أدوات تحقيق الرؤية التنموية الهادفة إلى رفد المكتبات العربية بذخائر ثقافات العالم، وأنجز حتى الآن أكثر من 1186 كتاباً مترجماً من نحو 21 لغة، في عشرة حقول معرفية. وهو منجز كبير على صعيدي الكم والنوع، جعل مشروع “كلمة” للترجمة أحد أهم مشروعات الترجمة في العالم العربي في العقود الأخيرة، وحلقة وصل آنية تربط بين ثقافتنا العربية ومقدراتها المعرفية وبقية ثقافات العالم -ممثلة في لغاتها، لتؤكد أهمية الترجمة في التعريف بالمنجزات الإبداعية، وتخليدها، وتمريرها للأجيال الجديدة لتكون قادرة على الانفتاح والتواصل مع مختلف الثقافات والحضارات الإنسانية الأخرى».

علي بن تميم
الترجمة
الإمارات
مركز أبوظبي للغة العربية
اليوم العالمي للترجمة
آخر الأخبار
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
اقتصاد
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
25 سبتمبر 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
المرأة اليمنية تعاني منذ انقلاب الحوثي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تنديد بحملات التشويه الحوثية ضد اليمنيات
اليوم 01:02
مهاجرون يصلون الى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
دول الاتحاد الأوروبي تسعى لتوحيد موقفها حول الهجرة
اليوم 01:02
أرشيفية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدعو لإعادة الأفغانيات إلى التعليم
اليوم 01:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©