تعاون ثقافي وعلمي بين مكتبة محمد بن راشد والجامعة الكندية بدبي

دبي (الاتحاد)

وقعت مكتبة محمد بن راشد والجامعة الكندية في دبي، مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي ونشر الثقافة والمعرفة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يدعم الاستراتيجيات الوطنية للنهضة المعرفية الشاملة للارتقاء بمستقبل الأجيال القادمة.

وتأتي المذكرة، التي تسري لمدة خمس سنوات، في إطار الحرص المشترك بين الطرفين على تحقيق التعاون والتكامل بين المؤسسات التعليمية والثقافية، وتعزيز مبدأ التعاون والعمل المشترك، والسعي نحو تحقيق التميز في مجالات البحث العلمي والثقافة والتعليم.

وقال معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد: «إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة في مسار التعاون الثقافي والأكاديمي، حيث تعكس رؤيتنا المشتركة والطموحة نحو بناء مستقبل مشرق لطلابنا وللباحثين ولكل من يسعى للمعرفة»، مضيفاً: «نؤمن في مكتبة محمد بن راشد بقوة التعاون المشترك وبأهمية الجسور الثقافية والأكاديمية، التي تشكل الأساس لتحقيق التقدم والنجاح المستدام، ونتطلع إلى مستقبل واعد من خلال هذا التعاون المثمر لتطوير مجتمع معرفي متكامل».

وأعرب بطي سعيد الكندي، رئيس مجلس أمناء الجامعة الكندية في دبي، عن امتنانه لمكتبة محمد بن راشد وجميع المشاركين في هذا التعاون المهم، مؤكداً على أهمية الارتقاء بالتعليم من خلال هذه المبادرات التي تمثل خطوات كبيرة للجامعة نحو الأمام.

وتشمل مجالات التعاون المشترك بين الطرفين إتاحة المصادر المعرفية لطلبة الجامعة، ودعم البرامج البحثية، وتنظيم الفعاليات والأنشطة المشتركة، والترويج للمكتبة كأحد المعالم الثقافية المميزة في دبي، وغيرها من المجالات التي تهدف إلى تحقيق التكامل والتعاون بين الطرفين.

يُذكر أن مكتبة محمد بن راشد تُعد واحدة من أبرز المكتبات على صعيد المنطقة والعالم، وتسعى إلى دعم وتعزيز الاستراتيجية الشاملة لدولة الإمارات في القطاع الثقافي.