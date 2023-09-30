«بينالي دبي للخط».. حوارات مُلهمة وجلسات ثرية بالمعرفة

دبي (الاتحاد)

سلسلة من الحوارات المُلهمة، تقدمها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، ضمن الدورة الأولى الهادفة إلى إبراز ثراء وأهمية فن الخط باعتباره أداة تعبيرية وجمالية تعكس مضمون وروائع ثقافات العالم، ما يساهم في تحقيق رؤية دبي الثقافية الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

ويشهد البينالي الذي ينطلق في الفترة من 1 إلى 31 أكتوبر الجاري، إقامة 19 معرضاً وتفعيل أكثر من 35 موقعاً تراثياً وثقافياً حول دبي، وتنظيم أكثر من 25 جلسة نقاشية تشارك فيها نخبة من المتحدثين والخطاطين والفنانين والخبراء، الذين سيناقشون الآثار الجمالية لفن الخط ودوره في إثراء الفنون البصرية.

محاضرات ثرية

في هذا السياق، يستضيف «متحف الاتحاد» 19 محاضرة ملهمة، على رأسها جلستان منفصلتان يديرهما الخطاط خالد الجلاف، تناقشان دور الإمارات في استدامة الخط، ويتحدث فيهما كلٌ من معالي محمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وبلال البدور، رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم في دبي، والكاتب علي عبيد الهاملي، والخطاط تاج السر حسن. وتضيء الدكتورة نسرين الترك على «التجربة الجمالية والتقدير الفني في الخط العربي»، ويستعرض الدكتور مدين حامد نوعية الأحبار ومواد الكتابة الخاصة بالخط والخطاطين، بينما يناقش الدكتور سراج علاف تأثير الذكاء الاصطناعي على الفنون البصرية، ويستعرض ناصر بالانجي الأثر الجمالي للخط العربي ودوره في صياغة الهوية الفنية لمنطقة الشرق الأوسط، ويقدم كل من محفوظ إيمان، ومحمد غنوم والبروفيسور اوغور درمان، ومنير طهراوي في جلسات منفصلة نماذج وأساليب مختلفة تبرز الفرق بين الخطوط العربية الكلاسيكية.

ويطل البروفيسور نصار منصور في جلسة «طلبة ياقوت الستة: بين الأسطورة والواقع»، ويستعرض الخطاط وحيد جزايري جماليات الخط الكوفي ودوره في النقوش والمخطوطات، ويشارك الخطاط زيد الأعظمي في جلسة بعنوان «النقد والتحليل الفني»، ويستعرض زكي سيد أوغلو أثر القياس الفني في تطور الخط العربي، وأهمية مسابقات الخط، كما يقدم زكريا الرماني جلسة بعنوان «وجه الهوية».



جلسات متنوعة

في المقابل، يستضيف حي دبي للتصميم جلسة حوارية تسرد من خلالها الفنانة إيمي سيلستينا تجربتها مع التطريز وكيف حولته إلى أسلوب متفرد في الكتابة، بينما تستعرض الفنانة كاترينا بيبر في ورشة عمل متخصصة أدوات الكتابة وعلاقتها بالفن، كما تضيء على مميزات خط «فياز كسينيا» الروسي. ويحل الفنان والنحات وصانع الخزف الجزائري رشيد قرشي ضيفاً على «خولة آرت غاليري» للمشاركة في جلسة «ظلي يفتقدك»، ويشارك الفنان الإماراتي مطر بن لاحج في جلسة «تحفة فنية عامة» التي ستقام في متحف المستقبل الذي يستضيف أيضاً جلسة «الحوار بين الثقافات: من النص القديم إلى الفن المعاصر»، ويتحدث فيها الفنان النيجيري العالمي فكتور إكبوك، وراشيل أما آسا إنجمان، الباحثة في مجال التراث النقدي، والبروفيسور أوام أمبكا، رئيس برنامج الأفلام والوسائط الجديدة أستاذ الدراما والتحليل الاجتماعي والثقافي في جامعة نيويورك أبوظبي، بالإضافة إلى علياء الشامسي، والدكتور أنطوان أبي عاد، ويديرها ريبيكا آن بروكتور.