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"شات جي.بي.تي" تضيف خاصية التفاعل بالصوت والصورة

إيلون ماسك يحشد فريقاً لتطوير منافس لـ"تشات جي.بي.تي"
1 أكتوبر 2023 10:07

تعتزم شركة أوبن آيه.آي للتكنولوجيا المطورة لمنصة محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي إضافة خصائص جديدة  تتيح للمنصة الرد على الأسئلة الصوتية والصور التي يعرضها المستخدم على المنصة.

وقالت الشركة الأميركية المملوكة لإمبراطورية البرمجيات مايكروسوفت "بدأنا طرح قدرات صوتية ومرئية جديدة  في شات جي.بي.تي"، مشيرة إلى أن واجهة المستخدم الجديد للمنصة  ستسمح للمستخدم بإجراء محادثات صوتية مع شات جي.بي.تي وأيضا عرض صور للمحادثة الآلية.

ويتيح الخيار الصوتي الجديد الذي تقول أوبن.أيه.آي إنه سيعمل بنفس طريقة المساعد الشخصي الرقمي الصوتي "سيري" من شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة آبل، للمستخدم إجراء محادثات ثنائية مع منصة شات جي.بي.تي.  

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وقالت أوبن أيه.آي  إن مساعد الذكاء الاصطناعي الصوتي المرئي سيكون متاحا أمام المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة للمشتركين في المنصة مقابل اشتراك شهري من فئتي بلس وإنتربرايز.

وأضافت أن المشترك يستطيع التقاط  صورة لمعلم سياحي مثلا وعرضها على المنصة لإجراء حوار معها حول هذه الصورة ومعرفة المزيد من المعلومات عن هذا المعلم. وأضافت شركة التكنولوجيا سريعة النمو إن المستخدم يستطيع استخدام الخاصية الجديدة في مساعدة أطفاله في حل المسائل الرياضية المدرسية من خلال رسم دائرة حول المسائل المطلوب حلها ثم إدخال الصورة على المنصة  لكي تقوم بطرح التلميحات المطلوبة لفهم المسائل وحلها.  

جاء بيان أوبن أيه.آي  بعد دخول شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة مثل الفابيت/جوجل وميتا/فيسبوك وأمازون إلى السباق في مجال أدوات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في الاستخدامات العامة.

المصدر: د ب أ
تشات جي بي تي
مايكروسوفت
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